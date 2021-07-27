***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2021 21:34
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %100 Bağlı Ortaklığı Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin "Piyasa Takas Fiyatı Öngörü Sisteminin Geliştirilmesi" konulu Ar-Ge projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan değerlendirme neticesinde desteklenmeye değer bulunmuş ve proje destek karar yazısı 27.07.2021 tarihinde (bugün) tarafımıza ulaşmıştır. İlgili proje desteği 416.242,73 TL olup, 01.03.2021 – 30.06.2022 tarihli proje faaliyetlerini kapsamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952129
BIST
18:051.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,44
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
18:058,5651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0128
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
18:0510,1377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0318
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1693
En Düşük
10,0795
18:05495,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,18
|Açılış
|: 495,49
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|5,51
|7.974.075
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|32.653.802
|% 9,96
|
|TMSN
|18,10
|197.757.947
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|30.039.073
|% 9,94
|
|SERVE
|16,00
|108.810
|% -6,98
|
|AVOD
|5,30
|8.746.007
|% -6,19
|
|AKSUE
|8,30
|14.675.769
|% -5,57
|
|KENT
|210,00
|1.557.047
|% -4,89
|
|HLGYO
|2,25
|67.811.075
|% -4,66
|
|THYAO
|12,55
|1.125.514.451
|% 1,95
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,49
|716.626.694
|% 1,08
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PETKM
|5,58
|486.874.898
|% 2,95
|
|YKBNK
|2,27
|351.663.620
|% 0,44
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PEKGY
|1,00
|115.431.733
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|TSPOR
|3,22
|315.081.144
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5633
|8,5651
|% 0,15
|
|Euro
|10,1260
|10,1377
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,8557
|11,9152
|% 0,61
|
|Frank
|9,3290
|9,3852
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2766
|2,2880
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,41
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,77
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,81
|-0,12
|
|B. Petrol
|73,43
|73,43
|-0,27
|