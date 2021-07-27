***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %100 Bağlı Ortaklığı Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin "Piyasa Takas Fiyatı Öngörü Sisteminin Geliştirilmesi" konulu Ar-Ge projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan değerlendirme neticesinde desteklenmeye değer bulunmuş ve proje destek karar yazısı 27.07.2021 tarihinde (bugün) tarafımıza ulaşmıştır. İlgili proje desteği 416.242,73 TL olup, 01.03.2021 – 30.06.2022 tarihli proje faaliyetlerini kapsamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952129BIST