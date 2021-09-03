***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2021 17:28
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2020, 01.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde imzalamış olduğu Yönetici Sorumluluk Sigortası 03/09/2021 - 03/09/2022 tarihlerinde geçerli olacak şekilde 3.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961759
BIST
18:051.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,45
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
18:058,3161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0420
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
18:059,9071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0566
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
18:05488,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 6,85
|Açılış
|: 488,44
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
490,12
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|129,80
|1.364.066
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.594
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,40
|34.698.073
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|43.420.444
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.793.360
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|2.550.694
|% -9,99
|
|KERVN
|0,58
|1.201.276
|% -6,45
|
|BURCE
|20,40
|9.044.158
|% -6,34
|
|QNBFL
|72,00
|73.619
|% -5,51
|
|GLRYH
|2,44
|6.224.264
|% -5,43
|
|THYAO
|12,88
|1.192.836.561
|% -0,16
|
|GARAN
|9,82
|1.068.609.633
|% -0,41
|
|SASA
|28,40
|585.296.410
|% 0,71
|
|EREGL
|18,11
|561.218.582
|% -1,63
|
|KRDMD
|7,60
|535.233.795
|% -1,30
|
|ODAS
|1,57
|338.191.933
|% 1,95
|
|ZOREN
|1,72
|299.301.111
|% 5,52
|
|YKBNK
|2,61
|306.303.201
|% -1,14
|
|GARAN
|9,82
|1.068.609.633
|% -0,41
|
|THYAO
|12,88
|1.192.836.561
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3145
|8,3161
|% 0,51
|
|Euro
|9,8664
|9,9071
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,4843
|11,5419
|% 0,60
|
|Frank
|9,0536
|9,1081
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2092
|2,2203
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|17,88
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,88
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,24
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|-0,47
|