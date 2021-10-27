***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 18:25
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Suudi Arabistan'da bulunan ve 20 adet AVM'ye sahip Arabian Centres Şirketi için 01.10.2020'de başladığımız "CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Dönüşümü Danışmanlık Hizmeti" projesi başarıyla canlıya alınarak teslim edilmiştir. Hizmet kapsamında müşterinin CRM altyapısının kurulumu, entegrasyon ve konfigürasyonları, kurumsal ve tüm AVM' lere ait 21 adet web sitesinin tasarımı ve geliştirilmesi ile mobil uygulamalarının geliştirilmesi tamamlanmıştır. Söz konusu projenin orta doğu bölgesinde gelecek dönemde şirketimiz adına referans olması beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972966
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
18:059,4880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0477
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
18:0511,0581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0089
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
18:05548,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,14
|Açılış
|: 548,80
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|39,60
|41.032.564
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.567.003
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|327.031.133
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.755.862
|% 9,90
|
|RHEAG
|2,22
|7.872.396
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,00
|421.963.738
|% -7,41
|
|ISGSY
|8,08
|217.209.084
|% -7,13
|
|KSTUR
|249,20
|446.317
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.963.476
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,02
|6.588.255
|% -5,96
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|THYAO
|14,85
|1.483.519.515
|% 1,02
|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
|% -1,15
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.584
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4864
|9,4880
|% -0,50
|
|Euro
|11,0463
|11,0581
|% -0,08
|
|Sterlin
|13,0126
|13,0778
|% -0,60
|
|Frank
|10,3017
|10,3637
|% -0,28
|
|Riyal
|2,5221
|2,5347
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,59
|
|Altın Gr.
|548
|549
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|-1,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56ERBOS
Yüzde 4.56 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 888 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, KARYE, HEDEF, ATATP, ZRGYO
-
17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında