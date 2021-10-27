***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSuudi Arabistan'da bulunan ve 20 adet AVM'ye sahip Arabian Centres Şirketi için 01.10.2020'de başladığımız "CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Dönüşümü Danışmanlık Hizmeti" projesi başarıyla canlıya alınarak teslim edilmiştir. Hizmet kapsamında müşterinin CRM altyapısının kurulumu, entegrasyon ve konfigürasyonları, kurumsal ve tüm AVM' lere ait 21 adet web sitesinin tasarımı ve geliştirilmesi ile mobil uygulamalarının geliştirilmesi tamamlanmıştır. Söz konusu projenin orta doğu bölgesinde gelecek dönemde şirketimiz adına referans olması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972966BIST