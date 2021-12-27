***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 27.12.2021 tarih ve 2021/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca,Yönetim Kurulu Üyelerimizden Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi (Temsilen Sn. Mustafa Bahçuvan)'nın atanmasına, yapılan görev dağılımı neticesinde Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.' nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Sn. Erdoğan Hakan Çelik'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine ve Şirketimizi Yönetim Kurulu Başkanı Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. imzasının yanına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Erdoğan Hakan Çelik'in müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986409BIST