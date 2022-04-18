***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.04.2022 tarihinde şirketimiz Genel Müdürü Sn. Erdoğan Hakan Çelik'in sürdürmekte olduğu CEO (Genel Müdür)' luk görevi sonlanmıştır. Yerine atanacak olan yeni genel müdür kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021611BIST