***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2022 19:00
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.04.2022 tarihinde şirketimiz Genel Müdürü Sn. Erdoğan Hakan Çelik'in sürdürmekte olduğu CEO (Genel Müdür)' luk görevi sonlanmıştır. Yerine atanacak olan yeni genel müdür kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021611
BIST
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|PKENT
|229,90
|40.082.735
|% 10,00
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|TDGYO
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|21.219.871
|% 10,00
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|BFREN
|1.177,90
|50.411.895
|% 9,99
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|OYYAT
|59,50
|4.076.167
|% 9,98
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|YATAS
|14,65
|187.268.598
|% 9,98
|
|MMCAS
|3,61
|921.449
|% -9,98
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|KARYE
|15,55
|292.372.215
|% -9,96
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|PAGYO
|12,56
|2.872.987
|% -8,05
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|ITTFH
|1,47
|43.408.963
|% -6,96
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|ISGYO
|12,30
|82.619.579
|% -6,82
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|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
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|ASELS
|28,16
|2.642.288.461
|% 2,25
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|THYAO
|37,64
|2.411.567.075
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|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,96
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|SISE
|18,07
|2.296.074.455
|% 3,73
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|TSKB
|2,00
|912.075.901
|% 6,38
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|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,96
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|VAKBN
|4,34
|1.673.566.017
|% 5,85
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|SKBNK
|1,21
|460.570.030
|% 2,54
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|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 3,74
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|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6447
|14,6542
|% 0,15
|
|Euro
|15,8014
|15,8194
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0177
|19,1131
|% -0,20
|
|Frank
|15,4579
|15,5511
|% 0,04
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|Riyal
|3,8931
|3,9126
|% 0,07
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|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.989
|1.989
|14,15
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|Altın Gr.
|936
|936
|6,81
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
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|Gümüş.Ons
|26,01
|26,03
|0,36
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|Gümüş Gr.
|12,24
|12,26
|0,17
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