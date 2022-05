***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.05.2022 tarih ve 2022/20 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi 'nin istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Sn. Cihan Bilgin' in atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almasına ayrıca Şirketimizi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cihan Bilgin' in şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacağı münferit imzası ile her konuda en geniş manada temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032515BIST