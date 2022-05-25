***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2022 21:39
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.05.2022 tarih ve 2022/20 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi 'nin istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Sn. Cihan Bilgin' in atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almasına ayrıca Şirketimizi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cihan Bilgin' in şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacağı münferit imzası ile her konuda en geniş manada temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032515
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 43,10
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
18:0516,3234
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2476
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
18:0517,4609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1643
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
18:05973,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,35
|Açılış
|: 973,58
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
979,18
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|27,06
|5.487.181
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|543.372.341
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|63.096.251
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.243.025
|% 9,95
|
|LIDFA
|8,29
|36.861.402
|% 9,95
|
|SELVA
|8,46
|38.309.443
|% -10,00
|
|MEPET
|4,07
|25.164.006
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|34.253.689
|% -9,82
|
|KAPLM
|64,00
|16.347.772
|% -9,80
|
|NUGYO
|5,55
|128.650.662
|% -9,46
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 1,19
|
|SISE
|21,04
|3.103.774.665
|% 6,16
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|ASELS
|23,66
|1.601.751.463
|% 2,60
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 1,56
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 5,29
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3155
|16,3214
|% 1,53
|
|Euro
|17,4241
|17,4607
|% 0,95
|
|Sterlin
|20,4727
|20,5753
|% 1,76
|
|Frank
|16,9017
|17,0035
|% 1,26
|
|Riyal
|4,3370
|4,3587
|% 1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-10,51
|
|Altın Gr.
|973
|973
|7,25
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,58
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,69
|
Seans Raporu
18:05
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17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
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17:57VAKBN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
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17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem