***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Etik Komitesi Üyesi olarak görev yapan Sn. Zehra Uluç 26.05.2022 itibariyle bu görevinden ayrılmıştır. Yeni atanacak Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ayrıca kamuya duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032792BIST