***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2022 18:26
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Etik Komitesi Üyesi olarak görev yapan Sn. Zehra Uluç 26.05.2022 itibariyle bu görevinden ayrılmıştır. Yeni atanacak Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ayrıca kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032792
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
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|: 2.423
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En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|26,18
|129.547.652
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|32.144.937
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|UFUK
|38,62
|1.020.034
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.856.679
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|48.808.458
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|231.934.852
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.862.963
|% -9,83
|
|MMCAS
|2,49
|145.287
|% -6,39
|
|HUNER
|2,57
|76.133.734
|% -5,51
|
|THYAO
|44,46
|6.082.092.082
|% 4,22
|
|SISE
|20,90
|2.716.423.873
|% -0,67
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,25
|1.782.989.326
|% 9,21
|
|KOZAL
|193,70
|1.710.241.092
|% 3,42
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|338.521.833
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,55
|866.397.101
|% 0,66
|
|HALKB
|5,53
|1.001.444.369
|% -2,30
|
|DOHOL
|3,76
|660.098.052
|% 3,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-6,03
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,95
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,53
|-0,05
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,18
|