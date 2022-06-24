***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/05/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun, 24.06.2022 tarihli ve 2022/22 No'lu Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, şirketimiz çalışanlarından Sn. Gizem Aydemir'in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Etik Kurul Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİBaşkan Murad Kayacan Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Nazan Kaya Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Gizem Aydemir Yatırımcı İlişkileri YöneticisiKamuoyuna saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039228BIST