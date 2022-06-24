***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2022 18:33
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun, 24.06.2022 tarihli ve 2022/22 No'lu Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, şirketimiz çalışanlarından Sn. Gizem Aydemir'in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Etik Kurul Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Başkan Murad Kayacan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Nazan Kaya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Gizem Aydemir Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039228
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
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|Önceki Kapanış
|: 2.543
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2.571
En Düşük
2.525
18:0516,7956
En Yüksek
|Değişim
|: -3,21%
|| -0,5569
|Açılış
|: 17,3900
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|Önceki Kapanış
|: 17,3800
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En Düşük
16,7812
18:0517,7472
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|: -2,90%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 18,2900
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En Düşük
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18:05999,88
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|Değişim
|: -1,57%
|| -15,93
|Açılış
|: 999,88
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|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
993,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7754
|16,7956
|% -3,21
|
|Euro
|17,6686
|17,7472
|% -2,90
|
|Sterlin
|20,7709
|20,8751
|% -1,97
|
|Frank
|17,6536
|17,7599
|% -1,67
|
|Riyal
|4,5095
|4,5322
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|3,53
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-5,52
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.700
|6.850
|-12,00
|
|Yarım
|3.290
|3.351
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.675
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,16
|21,19
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,45
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TURGG
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17:58
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17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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