***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.06.2022 tarih ve 2022/23 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında%100 Bağlı Ortaklığımız Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olmamız nedeniyle adımıza hareket eden Sayın Mustafa Bahçuvan'ın istifaen görevinden ayrılması nedeniyle görevinin sonlandırılmasına ve Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'de adımıza hareket edecek gerçek kişi olarak Sayın Cihan Bilgin'in belirlenmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Smartiks Yazılım A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040176BIST