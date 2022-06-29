***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 19:36
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.06.2022 tarih ve 2022/23 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
%100 Bağlı Ortaklığımız Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olmamız nedeniyle adımıza hareket eden Sayın Mustafa Bahçuvan'ın istifaen görevinden ayrılması nedeniyle görevinin sonlandırılmasına ve Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'de adımıza hareket edecek gerçek kişi olarak Sayın Cihan Bilgin'in belirlenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Smartiks Yazılım A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040176
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,6055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0767
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,4093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1439
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3302
17:59968,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -7,87
|Açılış
|: 968,24
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6003
|16,6090
|% -0,44
|
|Euro
|17,3318
|17,3895
|% -0,93
|
|Sterlin
|20,0629
|20,1635
|% -0,99
|
|Frank
|17,3181
|17,4224
|% -0,18
|
|Riyal
|4,4097
|4,4318
|% -0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,64
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.473
|6.608
|-29,00
|
|Yarım
|3.168
|3.231
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,79
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|-0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,37
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
-
17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem