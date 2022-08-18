***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2022 21:56
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 18.08.2022 tarihli, 2022-25 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Şirketimizin Genel Müdürlük pozisyonuna şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cihan Bilgin'in atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'inde yer alan 4.2.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince paylaşılan işbu açıklama doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür'ün aynı kişi olmasına istinaden, organizasyon yapısı içerisinde karar alma süreçlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilebilmesini teminen her iki görevi birlikte yerine getirmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey II Lisansına sahip (Lisans N 923293), ... TC Kimlik No'lu Ali Aydemir'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Etik Kurul Komitesi Üyesi olarak atanmasına, bu bölümde görevli olan şirketimiz çalışanı ... TC Kimlik No'lu Gizem Aydemir'in Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak görevine devam etmesine,
katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056966
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|1.019
|2,32
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|6.957
|5,00
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|Tam
|6.826
|6.939
|23,00
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|Yarım
|3.326
|3.392
|11,00
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|Çeyrek
|1.668
|1.696
|6,00
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|Gümüş.Ons
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|19,55
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|Gümüş Gr.
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