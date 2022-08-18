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***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.08.2022 21:56
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

       Şirketimizin 18.08.2022 tarihli, 2022-25 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
  Şirketimizin  Genel Müdürlük pozisyonuna şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cihan  Bilgin'in atanmasına,   Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı  Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'inde yer alan 4.2.6. sayılı Kurumsal Yönetim  İlkesi gereğince paylaşılan işbu açıklama doğrultusunda, Yönetim Kurulu  Başkanı ile Genel Müdür'ün aynı kişi olmasına istinaden, organizasyon  yapısı içerisinde karar alma süreçlerinin daha hızlı ve etkin hale  getirilebilmesini teminen her iki görevi birlikte yerine getirmesine,   Sermaye Piyasası  Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin  11.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey II  Lisansına sahip (Lisans N 923293), ... TC Kimlik No'lu Ali  Aydemir'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi, Kurumsal Yönetim  Komitesi Üyesi ve Etik Kurul Komitesi Üyesi olarak atanmasına, bu bölümde  görevli olan şirketimiz çalışanı ... TC Kimlik No'lu Gizem  Aydemir'in Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak görevine devam etmesine,
katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056966


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