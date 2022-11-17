***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2022 18:51
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 17.11.2022 tarihli ve 2022/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda,
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Metin Kiriş'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifası nedeni ile istifasının kabulüne ve görevinden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sn. Mustafa Bahçuvan'ın yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK'nın 363. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080982
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
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|Önceki Kapanış
|: 4.669
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4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
|: 18,7000
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|Önceki Kapanış
|: 18,7000
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18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,2443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
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|Açılış
|: 19,2700
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|Önceki Kapanış
|: 19,4100
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En Düşük
19,1931
18:051.053,27
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|Değişim
|: -0,65%
|| -6,85
|Açılış
|: 1.053,27
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|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
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1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,70
|1.207.537
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.210.173
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.517.649
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.690.393
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.971.914
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.927.083
|% -9,99
|
|KMPUR
|136,20
|211.690.088
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|349.203.329
|% -9,98
|
|THYAO
|107,00
|12.411.455.682
|% 2,29
|
|EREGL
|36,90
|7.284.110.669
|% -0,38
|
|ASELS
|40,12
|6.538.087.733
|% 0,70
|
|KONTR
|194,10
|4.464.811.969
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,40
|3.853.490.464
|% 6,65
|
|EKGYO
|5,38
|2.244.540.990
|% -2,71
|
|ALBRK
|3,14
|1.171.584.270
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,28
|3.800.541.934
|% -6,29
|
|VAKBN
|9,27
|3.479.389.645
|% -9,91
|
|ISCTR
|9,30
|3.189.682.063
|% -6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6131
|18,6166
|% 0,15
|
|Euro
|19,2273
|19,2443
|% -0,46
|
|Sterlin
|21,8617
|21,9714
|% -1,02
|
|Frank
|19,4178
|19,5348
|% -0,94
|
|Riyal
|4,9379
|4,9626
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-14,49
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.053
|-7,54
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.000
|7.126
|-36,00
|
|Yarım
|3.399
|3.484
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.741
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,86
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,45
|-0,38
|
|B. Petrol
|91,16
|91,16
|-1,70
|
Seans Raporu
18:05
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