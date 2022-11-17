***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 17.11.2022 tarihli ve 2022/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda,Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Metin Kiriş'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifası nedeni ile istifasının kabulüne ve görevinden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sn. Mustafa Bahçuvan'ın yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK'nın 363. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080982BIST