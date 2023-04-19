***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 19.04.2023 tarih ve 2023/04 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaYönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Erdoğan Hakan Çelik'in noter aracılığıyla tarafımıza ulaştırmış olduğu istifasının kabulüne ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Mustafa Bahçuvan'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140154BIST