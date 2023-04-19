***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2023 18:26
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 19.04.2023 tarih ve 2023/04 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Erdoğan Hakan Çelik'in noter aracılığıyla tarafımıza ulaştırmış olduğu istifasının kabulüne ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Mustafa Bahçuvan'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140154
BIST
18:055.061
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
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|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
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|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
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|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
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|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
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|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
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|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
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|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,4003
|19,4043
|% 0,02
|
|Euro
|21,3027
|21,3467
|% 0,32
|
|Sterlin
|24,0601
|24,1808
|% 0,12
|
|Frank
|21,5110
|21,6406
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1573
|5,1832
|% 0,02
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.991
|1.991
|-14,52
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-8,69
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.959
|9.147
|97,00
|
|Yarım
|4.376
|4.478
|47,00
|
|Çeyrek
|2.188
|2.246
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,22
|0,01
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|Gümüş Gr.
|15,72
|15,74
|0,03
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|B. Petrol
|83,42
|83,42
|-1,35
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