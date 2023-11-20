***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6.madde hükümleri saklı kalmak koşuluyla, stratejik ve finansal olanakların değerlendirilmesi hususunda yerli ve yabancı yatırım firmaları ile yatırım amaçlı görüşmeler başlatmıştır. Gelişmeler doğrultusunda kamuoyuna bilgilendirmeler yapılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219000BIST