***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2023 19:09
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 13.12.2023 tarihli ve 2023/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Sezai Akdemir'in istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Baha Tosun'un, TTK' nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225630
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18:057.529
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En Düşük
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En Düşük
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|OZSUB
|29,48
|107.732.148
|% 10,00
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|EDIP
|20,60
|191.182.895
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|182.661.558
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|21.872.452
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|122.410.579
|% 9,89
|
|EKOS
|33,66
|222.543.851
|% -10,00
|
|LIDER
|45,36
|141.843.293
|% -10,00
|
|EBEBK
|63,00
|80.748.480
|% -10,00
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|SAMAT
|61,20
|299.669.499
|% -10,00
|
|THYAO
|241,30
|6.092.133.226
|% -3,09
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|CATES
|75,25
|5.957.714.358
|% -9,99
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|EKGYO
|6,96
|1.790.324.340
|% -5,95
|
|ISCTR
|22,32
|5.018.775.882
|% -0,45
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|MOBTL
|4,88
|706.904.636
|% 3,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9834
|29,0367
|% 0,14
|
|Euro
|31,4888
|31,5907
|% 0,82
|
|Sterlin
|36,4071
|36,5897
|% 0,20
|
|Frank
|33,1467
|33,3464
|% 0,47
|
|Riyal
|7,7217
|7,7605
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,17
|23,21
|% 0,66
|
|Platin
|930,26
|931,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,45
|981,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,31
|74,31
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.005,06
|2.005,41
|% 0,66
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17:59BAGFS
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 675 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -135, 24 kaybederek (% -1.62 ) 8, 216
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17:58
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17:58EGEPO
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 742 adet işlem
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17:57AGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 538, 055 adet işlem