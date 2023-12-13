***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 13.12.2023 tarihli ve 2023/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Sezai Akdemir'in istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Baha Tosun'un, TTK' nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225630BIST