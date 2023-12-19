***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 19.12.2023 tarih ve 2023/17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında,Şirketimizin 14 Aralık 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Cihan Bilgin'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Mustafa Bahçuvan'ın, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sn. Baha Tosun, Sn. Nazan Kaya (Bağımsız Yön.Krl.Üyesi) ve Sn. Dr. Murad Kayacan'ın (Bağımsız Yön.Krl.Üyesi) seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227135BIST