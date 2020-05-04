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***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.05.2020 18:25
GÜNCEL HABERLER



***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Dönüşüm İşlemi (Düzeltme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tadil Metni, Nev'i değiştirilmeyen paylar ve bu paylara tanınmış imtiyazlar ile diğer hakların hukuki geçerliliğini koruduğuna dair ibare eklenerek ve yalnızca 7. madde tadilini içerecek şekilde revize edilmiştir.

Dönüşüm Nedeni Pay Grupları Arasında Dönüşüm

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.05.2020
Pay Grupları Arası Dönüşümün Nedeni TTK Madde 485. uyarınca

Pay Grupları Arasında Dönüşüm Detayı
Pay Grup Bilgileri Verilecek Menkul Kıymet Dönüştürülecek Tutar (TL) Dönüşüm Oranı Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMRT00026 C Grubu, SMART, TRESMRT00018 712.014 1 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMRT00034 C Grubu, SMART, TRESMRT00018 712.014 1 Hamiline
C Grubu, SMART, TRESMRT00018

Ek Açıklamalar
10.04.2020 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamamızda belirtilen tadil metni, nev'i değiştirilmeyen paylar ve bu paylara tanınmış imtiyazlar ile diğer hakların hukuki geçerliliğini koruduğuna dair ibare eklenerek ve yalnızca 7. madde tadilini içerecek şekilde revize edilmiştir.
Kararın nihai hali aşağıda ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur:
Şirketimiz Yönetim Kurulunca,
1) Şirketimizin mevcut 31.862.500 TL'lik çıkarılmış sermayesi içerinde
-1.062.500 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı paylarının 712.014 TL lik kısmının
-1.062.500 TL tutarında B Grubu nama yazılı paylarının 712.014 TL'lik kısmının
TTK 485. madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca C grubu hamiline paya çevrilmesine ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesine,
2) Esas sözleşme tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
3) İlgili maddenin yeni şeklinin gerekli izinler alınmaları kaydıyla, şirket genel kurulunda ortaklarımızın onayına sunulmasına,
4) Genel kurulca onay verilmesi halinde alınacak kararların Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tescil ve ilanına,
Karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842411


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