***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 1062500 TRY 3,33 Genel Kurulda 15 oy hakkı İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 1062500 TRY 3,33 Genel Kurulda 15 oy hakkı İşlem GörmüyorC Hamiline 1 TRY 29737500 TRY 93,34 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 29.01.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiKAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALİ CEM KALYONCU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 01.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Netsite İletişim Ltd. Şti. Yönetici Ortak, KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Başkan Vekili Hayır 34.01 B ve C Grubu Bağımsız Üye DeğilSERKAN KARAHANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.06.2008 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür Hayır 5.71 A ve C Grubu Bağımsız Üye DeğilYÜCE ERİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 21.02.2020 İcrada Görevli Değil Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıNEVAL ÖNEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.10.2019 İcrada Görevli Değil Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilİBRAHİM ŞENDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 22.10.2019 İcrada Görevli Ar-Ge Merkezi Müdürü Tasfiye Halinde Biokent Ataşehir Gıda ve Organik Merket Ürünleri Tic. Ltd. Şti. Ortak Hayır Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823051BIST