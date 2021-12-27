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***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.12.2021 17:08
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAD YAZILIM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ MUSTAFA BAHÇUVAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 27.12.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tam Filo Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ev Elektrikli Araç Dönüşüm ve Şarj İstasyonları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 6.42 A ve B Grubu Bağımsız Üye Değil
ERDOĞAN HAKAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.12.2020 İcrada Görevli CEO, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
TUĞRUL GÖKÇEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.12.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Dış Kaynak Hizmetleri Satış Direktörü Hayır Bağımsız Üye Değil
NEVAL ÖNEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.10.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
YÜCE ERİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 21.02.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 29.01.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986410


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