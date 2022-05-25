***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









DeğilSEZAİ AKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.01.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ruby Global Solutions İç ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hayır Bağımsız Üye DeğilNAZAN KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 10.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gediz Ambalaj ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMURAD KAYACAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 10.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032516BIST