***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.05.2022 21:42
Değil
SEZAİ AKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.01.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ruby Global Solutions İç ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hayır Bağımsız Üye Değil
NAZAN KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 10.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gediz Ambalaj ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MURAD KAYACAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 10.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032516
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 43,10
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
18:0516,3234
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2476
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
18:0517,4609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1643
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
18:05973,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,35
|Açılış
|: 973,58
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
979,18
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|27,06
|5.487.181
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|543.372.341
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|63.096.251
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.243.025
|% 9,95
|
|LIDFA
|8,29
|36.861.402
|% 9,95
|
|SELVA
|8,46
|38.309.443
|% -10,00
|
|MEPET
|4,07
|25.164.006
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|34.253.689
|% -9,82
|
|KAPLM
|64,00
|16.347.772
|% -9,80
|
|NUGYO
|5,55
|128.650.662
|% -9,46
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 1,19
|
|SISE
|21,04
|3.103.774.665
|% 6,16
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|ASELS
|23,66
|1.601.751.463
|% 2,60
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 1,56
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 5,29
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3155
|16,3214
|% 1,53
|
|Euro
|17,4241
|17,4607
|% 0,95
|
|Sterlin
|20,4727
|20,5753
|% 1,76
|
|Frank
|16,9017
|17,0035
|% 1,26
|
|Riyal
|4,3370
|4,3587
|% 1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-10,51
|
|Altın Gr.
|973
|973
|7,25
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,58
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
-
17:57VAKBN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
-
17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem