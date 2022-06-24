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***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.06.2022 18:34
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gizem Aydemir Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 24.06.2022 02124837423 yatirimci@smartiks.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 906832




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039229


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571 En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,7754 16,7956 % -3,21  
Euro 17,6686 17,7472 % -2,90  
Sterlin 21,0385 21,1440 % -0,71  
Frank 17,8886 17,9963 % -0,36  
Riyal 4,5667 4,5896 % -0,84  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.827 3,96  
Altın Gr. 1.010 1.011 -4,65  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.704 6.854 -8,00  
Yarım 3.291 3.353 -3,00  
Çeyrek 1.649 1.676 -2,00  
Gümüş.Ons 21,18 21,20 0,23  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 0,03  
B. Petrol 113 113 2,73  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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