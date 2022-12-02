***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.12.2022 19:18
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CİHAN BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 25.05.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Soft Plus Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Evet 6.42 A ve B Grubu Bağımsız Üye Değil
ERDOĞAN HAKAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.12.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA BAHÇUVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.11.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / MAD Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
SEZAİ AKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.01.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ruby Global Solutions İç ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
NAZAN KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 10.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gediz Ambalaj ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MURAD KAYACAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 10.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen/SMMM/Bağımsız Denetçi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084101
BIST
18:054.963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -83,22
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.913
18:0518,6381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
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18,6925
En Düşük
18,6155
18:0519,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 19,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
18:051.075,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,49
|Açılış
|: 1.075,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.065,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|201,30
|786.418.957
|% 10,00
|
|BALAT
|13,20
|2.201.017
|% 10,00
|
|ACSEL
|81,40
|105.715.788
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|2.176.267
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.532.264
|% 9,99
|
|QNBFB
|54,00
|1.346.270
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.554.503
|% -9,98
|
|SODSN
|37,78
|2.637.300
|% -9,96
|
|YESIL
|4,93
|102.743.688
|% -9,87
|
|YYAPI
|2,20
|267.075.063
|% -9,84
|
|THYAO
|128,30
|9.899.539.117
|% 3,14
|
|ASELS
|47,04
|6.830.046.490
|% -1,47
|
|KOZAL
|392,00
|6.817.812.996
|% -3,16
|
|EREGL
|41,42
|5.747.321.357
|% -2,50
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,69
|870.933.616
|% -1,47
|
|ISCTR
|10,44
|2.717.957.873
|% -3,87
|
|ADESE
|1,69
|383.256.363
|% -2,31
|
|KRDMD
|14,76
|3.265.286.721
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6247
|18,6318
|% -0,01
|
|Euro
|19,6081
|19,6273
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,8238
|22,9383
|% 0,35
|
|Frank
|19,8038
|19,9231
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9406
|4,9654
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-7,25
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|7.134
|7.242
|-3,00
|
|Tam
|7.198
|7.272
|-2,00
|
|Yarım
|3.491
|3.555
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,86
|13,88
|0,22
|
|B. Petrol
|86,80
|86,80
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 15 altında . İşlem hacmi 103, 611.00 milyon TL de
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17:59SASA
Yüzde -8.53 oranında düşüşle 119.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 242 adet işlem
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17:57INTEM
Yüzde -7.17 oranında düşüşle 104.90 lira fiyatla işlem gören hissede 455, 545 adet işlem
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Yüzde -7.11 oranında düşüşle 3, 933.80 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 198 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, GUBRF, PGSUS