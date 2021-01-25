***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSecuPi Security Solutions, Ltd.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih25/01/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiKVKK Veri Güvenliği Çözümü alanında şirket cirosuna olumlu etki beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz 25.01.2021 tarihinde, yurtdışı merkezli SecuPi Security Solutions, Ltd. ile "Veri Yönetişimi ve Veri Güvenliği" konulu İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme hizmet süresi 2 yıl olup, taraflar feshetmedikçe otomatik olarak 1'er yıl süreyle uzayacaktır. İlk yıl için planlanan hizmet tutarı 5.000.000 TL olup, ilgili hizmet Sipariş Formları (PO) üzerinden ilerleyecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904279BIST