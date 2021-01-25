***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
25.01.2021 18:59
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
SecuPi Security Solutions, Ltd.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/01/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
KVKK Veri Güvenliği Çözümü alanında şirket cirosuna olumlu etki beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz 25.01.2021 tarihinde, yurtdışı merkezli SecuPi Security Solutions, Ltd. ile "Veri Yönetişimi ve Veri Güvenliği" konulu İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme hizmet süresi 2 yıl olup, taraflar feshetmedikçe otomatik olarak 1'er yıl süreyle uzayacaktır. İlk yıl için planlanan hizmet tutarı 5.000.000 TL olup, ilgili hizmet Sipariş Formları (PO) üzerinden ilerleyecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904279
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|3.644.423
|% 10,00
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|231,00
|1.450.547
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|LUKSK
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|7.012.871
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|MAALT
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|3.080.101
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|BASCM
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|1.220.589
|% 10,00
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|POLTK
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|11.421.889
|% -10,00
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|MERIT
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|% -9,95
|
|OZRDN
|11,59
|12.495.182
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|KERVN
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|
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|1.547.098.439
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|
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|5,26
|1.541.813.629
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|
|GARAN
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|1.286.212.929
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|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
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|
|TSKB
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|831.511.581
|% -3,45
|
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|514.094.403
|% 6,08
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|796.205.917
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|PETKM
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|
|Euro
|8,9806
|8,9858
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,0964
|10,1471
|% -0,11
|
|Frank
|8,3028
|8,3528
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9674
|1,9773
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,01
|
|Altın Gr.
|442
|443
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,02
|
|B. Petrol
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|55,23
|-0,02
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