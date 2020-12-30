***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.12.2020 18:16
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.12.2020 tarih ve 2020/24 sayılı toplantısında, 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması amacıyla, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine ek olarak ilişikteki "Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası" nın incelenerek kabulüne karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895748
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,22
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
18:057,3716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0238
|Açılış
|: 7,3750
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|Önceki Kapanış
|: 7,3600
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7,3961
En Düşük
7,3047
18:059,0531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0056
|Açılış
|: 9,0650
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|Önceki Kapanış
|: 9,0050
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9,0914
En Düşük
8,9455
18:05446,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 446,89
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|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|143,00
|345.505
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.565,10
|401.634
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|406.704.139
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.592.717
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.650.253
|% 9,99
|
|NIBAS
|52,95
|20.922.079
|% -9,87
|
|OSMEN
|30,32
|4.133.198
|% -9,44
|
|TKURU
|205,00
|299.340
|% -8,89
|
|IDEAS
|13,20
|4.819.582
|% -6,38
|
|PKENT
|830,00
|892.810
|% -6,15
|
|GUBRF
|84,05
|3.534.869.722
|% 9,94
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 3,02
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 3,49
|
|KOZAL
|97,15
|1.751.969.141
|% 1,99
|
|THYAO
|12,90
|1.489.812.979
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,15
|766.937.729
|% -0,46
|
|VAKBN
|4,76
|1.254.479.734
|% 2,37
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 3,87
|
|ODAS
|3,93
|981.097.222
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,09
|706.185.712
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3692
|7,3750
|% -0,28
|
|Euro
|9,0349
|9,0491
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,9854
|10,0354
|% 0,35
|
|Frank
|8,3058
|8,3559
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9577
|1,9675
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|7,80
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,26
|0,02
|
|B. Petrol
|51,27
|51,27
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:57GUBRF
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