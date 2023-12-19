***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 19.12.2023 tarih ve 2023/18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesindei) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Sn. Nazan Kaya'nın, üyeliğe Sn. Dr. Murad Kayacan'ın getirilmesine,ii) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Sn. Nazan Kaya'nın, üyeliğe Sn. Dr. Murad Kayacan'ın getirilmesine,iii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Sn. Dr. Murad Kayacan'ın, üyeliğe Sn. Nazan Kaya ve Sn. Ali Aydemir'in getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'in 4.5.1. no'lu maddesi kapsamında açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,iv) Tebliğ'in 3.5. no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan "Etik İlkeler ve Davranış Politikası" kapsamında Etik Kurulu'nda görev almak üzere Sn. Dr. Murad Kayacan, Sn. Nazan Kaya, Sn. Eda İlleez ve Sn. Dr. Gizem Aydemir'in getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227140BIST