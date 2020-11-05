***SMRFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
05.11.2020 17:41
***SMRFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SMRFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
24/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Sümer Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSUMF12112
Nominal Değer (TL)
11.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
05/11/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/11/2020
Vadesi (Gün)
74
İtfa Tarihi
18/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886377
BIST
17:371.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,83
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.166
17:378,4466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0251
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
17:3710,0060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1262
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0305
En Düşük
9,8472
17:37524,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 9,11
|Açılış
|: 524,96
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
525,45
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler17:37
|BLCYT
|6,60
|8.942.788
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|89.770.091
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.570.276
|% 9,99
|
|FLAP
|7,61
|104.406.712
|% 9,97
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,92
|1.973.625.791
|% -0,14
|
|SISE
|6,58
|1.225.665.945
|% 1,70
|
|EKGYO
|1,78
|981.743.833
|% 1,71
|
|PETKM
|4,25
|933.096.214
|% -0,23
|
|TSKB
|1,97
|768.275.354
|% -4,83
|
|EKGYO
|1,78
|981.743.833
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,82
|724.724.003
|% 7,06
|
|TSKB
|1,97
|768.275.354
|% -4,83
|
|GARAN
|6,92
|1.973.625.791
|% -0,14
|
|ALBRK
|1,68
|478.897.495
|% 2,44
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4420
|8,4466
|% 0,30
|
|Euro
|9,9888
|10,0060
|% 1,28
|
|Sterlin
|11,0298
|11,0851
|% 1,17
|
|Frank
|9,2972
|9,3532
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2483
|2,2596
|% 0,44
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|24,23
|
|Altın Gr.
|525
|525
|9,53
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,29
|
|B. Petrol
|41,14
|41,14
|-0,08
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:51SAYAS
Yüzde 4.61 oranında artışla 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 176, 917 adet işlem
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17:50NETAS
Yüzde 6.51 oranında artışla 22.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 227, 585 adet işlem
-
17:49GENTS
Yüzde 6.19 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 797, 351 adet işlem
-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 46 artarak (% 0.33 ) 1, 053
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, SANFM, MEGAP, MEGAP, KERVN, BLCYT, KSTUR, FLAP, MARKA, EMNIS