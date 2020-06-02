***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi02.06.2020Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuz, 2020 yılı mali tablolarının TTK düzenlemeleri ve BDDK'nın ilgili tebliğleri gereği denetlenmesi için, HSY Danışmanlık veBağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848551BIST