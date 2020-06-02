***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.06.2020 16:57
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02.06.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 2020 yılı mali tablolarının TTK düzenlemeleri ve BDDK'nın ilgili tebliğleri gereği denetlenmesi için, HSY Danışmanlık ve
Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848551
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 831,08
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
18:056,7066
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -0,1034
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7025
18:057,4931
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0755
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,4891
18:05372,61
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -8,32
|Açılış
|: 372,56
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
371,51
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3953
|8,4374
|% -0,98
|
|Frank
|6,9496
|6,9915
|% -1,52
|
|Riyal
|1,7822
|1,7911
|% -1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-14,20
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-8,61
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.453
|-56,20
|
|Tam
|2.484
|2.516
|-65,40
|
|Yarım
|1.212
|1.232
|-32,10
|
|Çeyrek
|606
|616
|-14,10
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,15
|
|B. Petrol
|39,27
|39,27
|0,95
|