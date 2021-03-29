***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.03.2021 16:39
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 2021 yılı mali tablolarının TTK düzenlemeleri ve BDDK'nın ilgili tebliğleri gereği denetlenmesi için, HSY Danışmanlık ve
Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921500
BIST
16:421.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,45
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:428,1867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1064
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:429,6526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0909
|Açılış
|: 9,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:42450,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,45
|Açılış
|: 450,76
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:40
|TRILC
|50,40
|179.985.875
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.952.769
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.563.602
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.287.445
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|CRDFA
|4,61
|53.263.215
|% -6,87
|
|KRDMD
|6,93
|1.445.558.584
|% 5,16
|
|GARAN
|6,92
|1.328.617.328
|% 0,58
|
|BJKAS
|7,47
|920.550.539
|% 7,79
|
|EKGYO
|2,01
|816.884.421
|% 8,65
|
|PETKM
|5,67
|573.510.517
|% 4,23
|
|EKGYO
|2,01
|816.884.421
|% 8,65
|
|KRDMD
|6,93
|1.445.558.584
|% 5,16
|
|GARAN
|6,92
|1.328.617.328
|% 0,58
|
|BJKAS
|7,47
|920.550.539
|% 7,79
|
|DOHOL
|3,32
|358.460.755
|% 2,47
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1772
|8,1814
|% 1,25
|
|Euro
|9,6333
|9,6494
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,2637
|11,3202
|% 1,38
|
|Frank
|8,6736
|8,7258
|% 1,22
|
|Riyal
|2,1724
|2,1833
|% 1,13
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-15,03
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|33,00
|
|Tam
|2.985
|3.062
|35,00
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|16,93
|
|Çeyrek
|724
|741
|8,47
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|-0,31
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:52KRDMD
Yüzde 5.31 oranında artışla 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 914, 627 adet işlem
-
16:51SAYAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 305, 374 adet işlem
-
16:50SANKO
Yüzde 9.97 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 564, 597 adet işlem
-
16:49IHLGM
Yüzde 9.62 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 285, 862 adet işlem
-
16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 3 artarak (% 0.72 ) 1, 432