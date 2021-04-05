***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.03.2021Tescil Tarihi02.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.04.2021 Tarih ve 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicil GazetesiAçıklamalar29.03.2021 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim firması, 02.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 05.04.2021 tarihli, 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923498BIST