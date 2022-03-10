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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

10.03.2022 16:38
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

10.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel  Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulumuz 2022 yılı Bağımsız Denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009082


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Yarım 3.054 3.135 81,84  
Çeyrek 1.532 1.567 40,91  
Gümüş.Ons 25,95 25,98 0,22  
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