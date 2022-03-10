***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.03.2022 16:38
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
10.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulumuz 2022 yılı Bağımsız Denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009082
BIST
16:522.039
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 2.055
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962,63
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler16:52
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.238.931
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|115.290.840
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.356.957
|% 9,92
|
|NTHOL
|9,09
|74.328.018
|% -6,19
|
|OZKGY
|7,39
|52.035.680
|% -6,10
|
|OZKGY
|7,39
|52.035.680
|% -6,10
|
|SKTAS
|3,10
|22.518.860
|% -5,78
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|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
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|KRDMD
|15,04
|4.273.947.908
|% 4,95
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|THYAO
|25,84
|3.158.475.429
|% -1,15
|
|SASA
|54,05
|2.183.256.438
|% -3,14
|
|TUPRS
|204,00
|1.900.071.599
|% 4,08
|
|EREGL
|34,22
|1.631.949.510
|% 1,06
|
|KRDMD
|15,04
|4.273.947.908
|% 4,95
|
|DOHOL
|3,12
|640.112.365
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,14
|431.594.684
|% -1,83
|
|ODAS
|1,48
|257.754.865
|% -0,67
|
|YKBNK
|3,69
|517.870.594
|% -1,34
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8732
|14,8868
|% 1,63
|
|Euro
|16,5129
|16,5535
|% 1,84
|
|Sterlin
|19,5252
|19,6231
|% 1,48
|
|Frank
|15,9696
|16,0658
|% 1,46
|
|Riyal
|3,9514
|3,9712
|% 1,57
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.007
|2.007
|15,74
|
|Altın Gr.
|959
|960
|20,97
|
|Cumhuriyet
|6.350
|6.446
|151,00
|
|Tam
|6.318
|6.480
|169,17
|
|Yarım
|3.054
|3.135
|81,84
|
|Çeyrek
|1.532
|1.567
|40,91
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,22
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|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|0,28
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|B. Petrol
|116
|116
|5,04
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