***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi10.03.2022Tescil Tarihi17.03.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su17.03.2022 Tarih ve 10539 sayılı Türkiye Ticaret Sicili GazetesiAçıklamalar10.03.2022 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim firması, 17.03.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 17.03.2022 tarihli, 10539 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011129BIST