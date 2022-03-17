***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2022 16:57
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.03.2022
Tescil Tarihi
17.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.03.2022 Tarih ve 10539 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Açıklamalar
10.03.2022 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim firması, 17.03.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 17.03.2022 tarihli, 10539 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011129
BIST
17:372.133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 44,32
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
17:3714,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1117
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
17:3716,3491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1986
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
17:37921,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 16,43
|Açılış
|: 921,12
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler17:35
|AVGYO
|3,19
|44.270.464
|% 10,00
|
|PENTA
|346,50
|49.288.184
|% 10,00
|
|GZNMI
|27,74
|100.995.125
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.576.670
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|5.020.229
|% 9,97
|
|PKENT
|393,30
|105.623.753
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|49.051.616
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,82
|24.198.650
|% -4,73
|
|TETMT
|264,00
|9.677.269
|% -3,93
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|KRDMD
|14,69
|3.012.464.708
|% 2,08
|
|EREGL
|35,48
|2.857.312.807
|% 3,50
|
|GARAN
|11,90
|2.744.888.358
|% 0,34
|
|THYAO
|27,78
|2.305.989.472
|% 0,29
|
|FROTO
|303,60
|1.702.466.398
|% 5,97
|
|DOHOL
|3,44
|966.777.946
|% 4,88
|
|GARAN
|11,90
|2.744.888.358
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,91
|822.783.080
|% 2,89
|
|KRDMD
|14,69
|3.012.464.708
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,25
|347.099.848
|% 0,90
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7309
|14,7419
|% 0,86
|
|Euro
|16,3273
|16,3712
|% 1,37
|
|Sterlin
|19,2408
|19,3373
|% 0,49
|
|Frank
|15,6272
|15,7213
|% 1,08
|
|Riyal
|3,9098
|3,9294
|% 0,74
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|19,73
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,47
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,28
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,39
|