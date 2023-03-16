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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

16.03.2023 10:16
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

15.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel  Kurul Toplantısında Yönetim Kurulumuz 2023 yılı Bağımsız Denetimi için Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125423


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Tam 7.919 7.965 0,00  
Yarım 3.869 3.897 -1,00  
Çeyrek 1.934 1.949 0,00  
Gümüş.Ons 21,92 21,95 0,16  
Gümüş Gr. 13,37 13,39 0,08  
B. Petrol 74,47 74,47 0,78  
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