***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.03.2023 10:16
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
15.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulumuz 2023 yılı Bağımsız Denetimi için Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125423
BIST
13:125.208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 86,65
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:1219,0021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:1220,1787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0928
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:121.174,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.174,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:11
|MARKA
|11,77
|13.180.190
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|539.086.432
|% 9,99
|
|SOKE
|17,87
|308.562.130
|% 9,97
|
|DGGYO
|28,98
|12.481.660
|% 9,94
|
|EMKEL
|13,62
|114.123.513
|% 9,93
|
|MMCAS
|4,18
|1.601.120
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,56
|21.401.475
|% -6,46
|
|PENTA
|24,18
|363.760.824
|% -5,40
|
|RODRG
|66,95
|21.916.615
|% -4,36
|
|TLMAN
|57,75
|12.658.675
|% -3,10
|
|ASTOR
|57,85
|2.816.029.196
|% 7,83
|
|ISCTR
|14,84
|2.570.375.330
|% 1,50
|
|EREGL
|39,72
|1.842.822.574
|% 2,95
|
|THYAO
|133,00
|1.445.306.676
|% 1,60
|
|SASA
|114,40
|1.161.803.262
|% 0,09
|
|ISCTR
|14,84
|2.570.375.330
|% 1,50
|
|YKBNK
|11,34
|1.145.174.307
|% 1,98
|
|EKGYO
|7,28
|498.914.553
|% 0,97
|
|AKBNK
|18,90
|1.138.304.568
|% 1,61
|
|ASTOR
|57,85
|2.816.029.196
|% 7,83
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9957
|19,0012
|% 0,05
|
|Euro
|20,1634
|20,1785
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,8697
|22,9844
|% 0,19
|
|Frank
|20,4009
|20,5238
|% 0,68
|
|Riyal
|5,0438
|5,0691
|% 0,05
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,16
|
|Altın Gr.
|1.174
|1.174
|2,76
|
|Cumhuriyet
|7.874
|7.993
|-12,00
|
|Tam
|7.919
|7.965
|0,00
|
|Yarım
|3.869
|3.897
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.949
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,39
|0,08
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,78
|