***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.03.2023 15:46
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.03.2023
Tescil Tarihi
17.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.03.2023 Tarih ve 10792 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Açıklamalar
15.03.2023 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, 17.03.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 17.03.2023 tarihli, 10792 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126280
BIST
18:004.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -160,97
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
4.971
18:0019,0154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0020,3879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1179
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4143
En Düşük
20,2229
18:001.206,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -10,03
|Açılış
|: 1.206,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|104,50
|216.017.850
|% 10,00
|
|CLEBI
|545,70
|94.055.591
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|827.627.188
|% 9,99
|
|ULUSE
|168,40
|211.793.542
|% 9,99
|
|EMKEL
|14,21
|327.194.910
|% 9,98
|
|YEOTK
|70,65
|428.330.580
|% -10,00
|
|MARKA
|9,54
|5.155.426
|% -10,00
|
|ONCSM
|110,70
|114.912.827
|% -10,00
|
|ALFAS
|329,70
|1.288.808.715
|% -9,99
|
|BVSAN
|57,75
|291.689.255
|% -9,98
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|EREGL
|37,02
|4.476.800.279
|% -2,58
|
|ASELS
|55,45
|4.105.716.604
|% -3,31
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|YKBNK
|10,28
|1.900.649.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|6,81
|1.198.377.228
|% -3,81
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0091
|19,0174
|% 0,01
|
|Euro
|20,3830
|20,3977
|% 0,63
|
|Sterlin
|23,2401
|23,3566
|% 0,65
|
|Frank
|20,4371
|20,5602
|% -0,07
|
|Riyal
|5,0467
|5,0721
|% -0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-10,79
|
|Altın Gr.
|1.206
|1.206
|-10,65
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.116
|8.209
|223,00
|
|Yarım
|3.979
|4.017
|109,00
|
|Çeyrek
|1.989
|2.008
|54,00
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,76
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,57
|72,57
|-0,40
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, TOASO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 95 kaybederek (% -2.28 ) 4, 505
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOKNR, ANELE, MERKO, MEPET, ULUSE, CLEBI, EMKEL, GEREL, FENER
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SDTTR, AZTEK, ONCSM, ASTOR, MARKA
-
17:56
TERA, UFUK, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında