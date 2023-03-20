***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArtı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi15.03.2023Tescil Tarihi17.03.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su17.03.2023 Tarih ve 10792 sayılı Türkiye Ticaret Sicili GazetesiAçıklamalar15.03.2023 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, 17.03.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 17.03.2023 tarihli, 10792 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126280BIST