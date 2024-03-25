***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.03.2024 16:52
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/03/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2024-31/12/2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18/03/2024
Tescil Tarihi
25/03/2024
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.03.2024 Tarih ve 11050 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Açıklamalar
18.03.2024 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, 25.03.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 25.03.2024 tarihli, 11050 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262084
BIST