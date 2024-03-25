***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/03/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArtı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2024-31/12/2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi18/03/2024Tescil Tarihi25/03/2024Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su25.03.2024 Tarih ve 11050 sayılı Türkiye Ticaret Sicili GazetesiAçıklamalar18.03.2024 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, 25.03.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 25.03.2024 tarihli, 11050 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262084BIST