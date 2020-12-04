***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
04.12.2020 13:55
anmış ve 04.12.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde-6 04/12/2020 04/12/2020 10217
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891411
BIST
15:301.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
15:307,7942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
15:309,4839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0370
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
15:30461,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,05
|Açılış
|: 461,31
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,00
BIST En Aktif Hisseler15:26
|SNPAM
|17,38
|4.793.242
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|603.420.492
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|35.064.347
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,98
|11.530.361
|% 9,91
|
|IDGYO
|7,02
|6.634.494
|% 9,86
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|TKNSA
|14,54
|810.565.528
|% -9,86
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|EUKYO
|4,42
|8.517.473
|% -8,11
|
|PETKM
|4,52
|2.503.396.262
|% 6,10
|
|TSKB
|1,94
|1.443.916.246
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,84
|1.378.680.189
|% 7,17
|
|SELEC
|15,70
|1.063.711.062
|% -5,82
|
|GARAN
|9,14
|825.760.906
|% -0,65
|
|TSKB
|1,94
|1.443.916.246
|% -5,83
|
|PETKM
|4,52
|2.503.396.262
|% 6,10
|
|DOHOL
|2,84
|1.378.680.189
|% 7,17
|
|EKGYO
|2,15
|417.222.351
|% -0,92
|
|IHLAS
|1,22
|187.555.040
|% -0,81
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7878
|7,7928
|% 0,27
|
|Euro
|9,4756
|9,4832
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,4707
|10,5232
|% 0,45
|
|Frank
|8,7292
|8,7817
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0708
|2,0812
|% 0,23
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-0,84
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|2,24
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|1,08
|
|Çeyrek
|740
|756
|0,55
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,04
|
|B. Petrol
|49,26
|49,26
|0,55
|