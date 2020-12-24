***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2020AçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmesinde tadil edilen Şirketin Sermayesi 6.Madde ile ilgili tescili 04.12.2020 tarihinde tamamlanmış ve 04.12.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da ilan edilmiştir.Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ekinde 25.Madde Karın Dağıtım Zamanı sehven yanlış yazılmıştır. Güncel esas sözleşme ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoMadde-6 04/12/2020 04/12/2020 10217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894811BIST