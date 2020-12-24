***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
24.12.2020 18:22
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesinde tadil edilen Şirketin Sermayesi 6.Madde ile ilgili tescili 04.12.2020 tarihinde tamamlanmış ve 04.12.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da ilan edilmiştir.
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ekinde 25.Madde Karın Dağıtım Zamanı sehven yanlış yazılmıştır. Güncel esas sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde-6 04/12/2020 04/12/2020 10217
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894811
BIST
18:051.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.415
18:057,5901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0504
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
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7,6740
En Düşük
7,5501
18:059,2464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0838
|Açılış
|: 9,2300
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|Önceki Kapanış
|: 9,2950
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9,3717
En Düşük
9,2095
18:05457,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,15
|Açılış
|: 457,98
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|33,66
|317.776.837
|% 10,00
|
|LUKSK
|27,94
|2.392.481
|% 10,00
|
|YAPRK
|55,00
|3.980.978
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.151.812.076
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.221.855
|% 9,99
|
|KAPLM
|29,70
|1.455.755
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,78
|1.084.113
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,36
|877.716.677
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,91
|1.797.631
|% -9,91
|
|UZERB
|46,70
|211.115
|% -9,85
|
|GARAN
|9,94
|3.485.222.693
|% -0,20
|
|PETKM
|5,12
|1.863.297.488
|% 1,39
|
|THYAO
|12,80
|1.845.057.806
|% 2,73
|
|IPEKE
|13,77
|1.719.049.097
|% 8,85
|
|ECILC
|7,93
|1.497.669.735
|% 8,93
|
|SKBNK
|1,50
|1.192.609.307
|% -5,06
|
|PETKM
|5,12
|1.863.297.488
|% 1,39
|
|GARAN
|9,94
|3.485.222.693
|% -0,20
|
|YKBNK
|3,03
|967.920.758
|% -0,66
|
|PEKGY
|2,82
|806.746.690
|% -9,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5809
|7,5901
|% -0,66
|
|Euro
|9,2355
|9,2464
|% -0,90
|
|Sterlin
|10,2386
|10,2899
|% -0,50
|
|Frank
|8,4759
|8,5270
|% -1,11
|
|Riyal
|2,0150
|2,0251
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|5,98
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,91
|50,91
|-0,33
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