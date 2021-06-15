***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
15.06.2021 20:07
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/06/2021
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesinde değiştirilen, çıkartılan ve yeni eklenen maddelerin tescili 09.06.2021 tarihinde tamamlanmış, 14.06.2021 tarih ve 10348 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2,3,4,6,9,12,15,16,19,20,22,23,24,27,32 nolu maddelerin içeriği değiştirilmiştir. 09/06/2021 14/06/2021 10348
7,8,10,11,13,14,17,18,21,25,26,28,29,30,31,33 nolu maddeler çıkartılmıştır. 09/06/2021 14/06/2021 10348
16,17,18,19 nolu maddeler eklenmiştir. 09/06/2021 14/06/2021 10348
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942481
BIST