***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/06/2021AçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmesinde değiştirilen, çıkartılan ve yeni eklenen maddelerin tescili 09.06.2021 tarihinde tamamlanmış, 14.06.2021 tarih ve 10348 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2,3,4,6,9,12,15,16,19,20,22,23,24,27,32 nolu maddelerin içeriği değiştirilmiştir. 09/06/2021 14/06/2021 103487,8,10,11,13,14,17,18,21,25,26,28,29,30,31,33 nolu maddeler çıkartılmıştır. 09/06/2021 14/06/2021 1034816,17,18,19 nolu maddeler eklenmiştir. 09/06/2021 14/06/2021 10348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942481BIST