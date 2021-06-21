***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/06/2021Açıklamalar14.06.2021 tarih ve 10348 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 193, 194, 195 ve 196 No'lu sayfalarında yayınlanan 09.06.2021 tarihli tescile ait esas sözleşme tadiline ilişkin ilan metninde sehven ilan edilen hususların tashihen düzeltilmesine ve esas sözleşmenin yeni haline ilişkin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün ilanı 21.06.2021 tarihli ve 10353 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 209, 210, 211 ve 212. Sayfalarında yayınlanmıştır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2,3,4,6,9,12,15,16,19,20,22,23,24,27,32 nolu maddelerin içeriği değiştirilmiştir. 09/06/2021 21/06/2021 103537,8,10,11,13,14,17,18,21,25,26,28,29,30,31,33 nolu maddeler çıkartılmıştır. 09/06/2021 21/06/2021 1035316,17,18,19 nolu maddeler eklenmiştir. 09/06/2021 21/06/2021 10353http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943465BIST