***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
21.06.2021 19:44
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/06/2021
Açıklamalar
14.06.2021 tarih ve 10348 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 193, 194, 195 ve 196 No'lu sayfalarında yayınlanan 09.06.2021 tarihli tescile ait esas sözleşme tadiline ilişkin ilan metninde sehven ilan edilen hususların tashihen düzeltilmesine ve esas sözleşmenin yeni haline ilişkin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün ilanı 21.06.2021 tarihli ve 10353 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 209, 210, 211 ve 212. Sayfalarında yayınlanmıştır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2,3,4,6,9,12,15,16,19,20,22,23,24,27,32 nolu maddelerin içeriği değiştirilmiştir. 09/06/2021 21/06/2021 10353
7,8,10,11,13,14,17,18,21,25,26,28,29,30,31,33 nolu maddeler çıkartılmıştır. 09/06/2021 21/06/2021 10353
16,17,18,19 nolu maddeler eklenmiştir. 09/06/2021 21/06/2021 10353
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943465
BIST