***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/03/2022AçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinde tadil edilen Şirketin Sermayesi ve Paylar ile ilgili 6. Madde'nintescili 24.03.2022 tarihinde tamamlanmış ve 24.03.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 24/03/2022 24/03/2022 10544http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012769BIST