***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
25.03.2024 17:04
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/03/2024
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinde tadil edilen Şirketin Sermayesi ve Paylar ile ilgili 6. Madde'nin tescili 25.03.2024 tarihinde tamamlanmış ve tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 25.03.2024
Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 25/03/2024 25/03/2024 11050
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262103
BIST
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17:199.105
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -6,08
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:1932,1487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1808
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:1934,8546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2521
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
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34,8918
En Düşük
34,5419
17:192.252,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 26,27
|Açılış
|: 2.252,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:19
|JANTS
|374,00
|1.722.065.792
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|64.341.710
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|13.191.367
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.802.628
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.678.050
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|185.547.508
|% -9,91
|
|PKART
|82,85
|151.863.598
|% -9,55
|
|RALYH
|122,00
|86.906.777
|% -8,82
|
|THYAO
|287,25
|11.726.315.928
|% -1,37
|
|ISCTR
|11,56
|8.004.596.869
|% 4,90
|
|YKBNK
|27,34
|5.807.994.094
|% 2,63
|
|AKBNK
|46,52
|4.684.224.842
|% 1,53
|
|KCHOL
|200,30
|4.392.712.013
|% 2,82
|
|ISCTR
|11,56
|8.004.596.869
|% 4,90
|
|YKBNK
|27,34
|5.807.994.094
|% 2,63
|
|ODAS
|9,39
|1.974.548.572
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,87
|1.520.881.484
|% -1,60
|
|PETKM
|23,78
|2.809.359.578
|% 3,66
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1454
|32,1487
|% 0,57
|
|Euro
|34,8344
|34,8546
|% 0,73
|
|Sterlin
|41,0443
|41,2501
|% -0,51
|
|Frank
|36,1525
|36,3337
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,82
|24,85
|% 0,66
|
|Platin
|910,94
|912,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,98
|1.023,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,93
|85,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,12
|2.177,36
|% 0,66
|