***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/03/2024AçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinde tadil edilen Şirketin Sermayesi ve Paylar ile ilgili 6. Madde'nin tescili 25.03.2024 tarihinde tamamlanmış ve tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 25.03.2024Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 25/03/2024 25/03/2024 11050http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262103BIST