***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
27.02.2020 18:33
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
25.700 2.408 -8 680 -2.308 5.663 32.135
Yeni Bakiye
26 25.700 2.408 -8 680 -2.308 5.663 32.135
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -127 12 0 0 7.997 7.882
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 0 0 0 0 5.663 -5.663 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.700 2.881 4 680 3.355 7.997 40.017
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
25.700 2.281 4 680 3.355 7.997 40.017
Yeni Bakiye
26 25.700 2.281 4 680 3.355 7.997 40.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -12 0 0 9.028 9.016
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.445 0 0 1.445
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
26 3.355 0 0 0 -3.355 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 683 7.314 -7.997 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.500 2.281 -8 1.363 7.314 9.028 50.478
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27 66.295 84.024
FAKTORİNG GELİRLERİ
66.295 84.024
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
53.148 77.204
İskontolu
49.688 72.153
Diğer
3.460 5.051
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.147 6.820
İskontolu
12.181 6.350
Diğer
966 470
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -47.101 -60.465
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-32.264 -39.263
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0 -6
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-11.421 -17.550
Diğer Faiz Giderleri
0 -57
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.416 -3.589
BRÜT KAR (ZARAR)
19.194 23.559
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -11.557 -11.717
Personel Giderleri
-6.369 -6.977
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-227 -170
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-3.888 -3.559
Diğer
-1.073 -1.011
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
7.637 11.842
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 7.113 6.738
Bankalardan Alınan Faizler
1.425 1.916
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.985 1.588
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
847 2.557
Diğer
1.856 677
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -1.148 -2.388
Özel Karşılıklar
-1.017 -2.388
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-131 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -1.769 -5.637
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.664 -5.591
Diğer
-105 -46
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
11.833 10.555
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.833 10.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -2.805 -2.558
Cari Vergi Karşılığı
-2.846 -2.564
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
41 6
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9.028 7.997
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9.028 7.997
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.028 7.997
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
9.028 8.459
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27 56.468 80.707
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -43.685 -56.875
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 13.147 6.820
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 2.702 -355
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
75 6
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -11.558 -11.717
Ödenen Vergiler
-3.287 -1.526
Diğer
22,30,33,34 -4.834 -8.601
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
86.495 133.793
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 -22.314 132.222
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
9,11,12,14 -1.869 1.157
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 -394 -144
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
17 61 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 104.085 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 397
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 6.926 161
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
95.523 142.252
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11 -686 -243
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-34.984 -5.997
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
22.852 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-12.818 -6.240
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16 3.178.742 33.519
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -3.294.556 -136.197
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
1.445 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-114.369 -102.678
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-31.664 33.334
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
34.261 927
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.597 34.261
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.028 7.997
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-12 -115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 -12 -115
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16 15
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4 -130
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.016 7.882
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 2.597 0 2.597 34.261 0 34.261
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.903 0 13.903 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
199.677 0 199.677 179.307 0 179.307
Faktoring Alacakları
187.773 0 187.773 165.550 0 165.550
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 182.174 0 182.174 151.237 0 151.237
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 5.599 0 5.599 14.313 0 14.313
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2 10.102 0 10.102 12.046 0 12.046
Takipteki Alacaklar
9.3 4.964 0 4.964 3.906 0 3.906
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -3.162 0 -3.162 -2.195 0 -2.195
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 13.763 0 13.763 13.695 0 13.695
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 303 0 303 277 0 277
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
14 4.345 0 4.345 1.712 0 1.712
ARA TOPLAM
234.588 0 234.588 229.252 0 229.252
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
33 0 33 33 0 33
Satış Amaçlı
15 33 0 33 33 0 33
VARLIKLAR TOPLAMI
234.621 0 234.621 229.285 0 229.285
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
16 137.987 6.427 144.414 88.205 8.926 97.131
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 0 0 0 394 0 394
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 60 0 60 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 36.686 0 36.686 88.877 0 88.877
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
469 0 469 292 0 292
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 469 0 469 292 0 292
CARİ VERGİ BORCU
22 394 0 394 935 0 935
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 54 0 54 99 0 99
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 2.066 0 2.066 1.540 0 1.540
ARA TOPLAM
177.716 6.427 184.143 180.342 8.926 189.268
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
50.478 50.478 40.017 40.017
Ödenmiş Sermaye
26 30.500 30.500 25.700 25.700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 2.273 2.273 2.285 2.285
Kar Yedekleri
1.363 1.363 680 680
Yasal Yedekler
26 1.237 1.237 554 554
Olağanüstü Yedekler
26 126 126 126 126
Kar veya Zarar
16.342 16.342 11.352 11.352
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 7.314 7.314 3.355 3.355
Dönem Net Kâr veya Zararı
9.028 9.028 7.997 7.997
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
228.194 6.427 234.621 220.359 8.926 229.285
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
295 0 295 339 0 339
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
22.852 0 22.852 12.519 0 12.519
ALINAN TEMİNATLAR
30 13.992.764 4.957 13.997.721 12.561.450 4.390 12.565.840
VERİLEN TEMİNATLAR
30 36.131 0 36.131 36.129 0 36.129
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
30 251.702 24.722 276.424 239.020 16.930 255.950
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
14.303.744 29.679 14.333.423 12.849.457 21.320 12.870.777
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822137
BIST