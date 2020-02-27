***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler25.700 2.408 -8 680 -2.308 5.663 32.135Yeni Bakiye26 25.700 2.408 -8 680 -2.308 5.663 32.135Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 -127 12 0 0 7.997 7.882Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 0 0 0 0 5.663 -5.663 0Dönem Sonu Bakiyeler25.700 2.881 4 680 3.355 7.997 40.017Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler25.700 2.281 4 680 3.355 7.997 40.017Yeni Bakiye26 25.700 2.281 4 680 3.355 7.997 40.017Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -12 0 0 9.028 9.016Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.445 0 0 1.445İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı26 3.355 0 0 0 -3.355 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 683 7.314 -7.997 0Dönem Sonu Bakiyeler30.500 2.281 -8 1.363 7.314 9.028 50.478Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ27 66.295 84.024FAKTORİNG GELİRLERİ66.295 84.024Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler53.148 77.204İskontolu49.688 72.153Diğer3.460 5.051Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar13.147 6.820İskontolu12.181 6.350Diğer966 470FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER28 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ29 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -47.101 -60.465Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-32.264 -39.263Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri0 -6İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-11.421 -17.550Diğer Faiz Giderleri0 -57Verilen Ücret ve Komisyonlar-3.416 -3.589BRÜT KAR (ZARAR)19.194 23.559ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -11.557 -11.717Personel Giderleri-6.369 -6.977Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-227 -170Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-3.888 -3.559Diğer-1.073 -1.011BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)7.637 11.842DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 7.113 6.738Bankalardan Alınan Faizler1.425 1.916Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.985 1.588Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı847 2.557Diğer1.856 677KARŞILIK GİDERLERİ33 -1.148 -2.388Özel Karşılıklar-1.017 -2.388Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer-131 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -1.769 -5.637Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-1.664 -5.591Diğer-105 -46NET FAALİYET KARI (ZARARI)11.833 10.555BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.833 10.555SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -2.805 -2.558Cari Vergi Karşılığı-2.846 -2.564Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi41 6SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)9.028 7.997DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI9.028 7.997Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.028 7.997Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı9.028 8.459Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27 56.468 80.707Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -43.685 -56.875Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar27 13.147 6.820Elde Edilen Diğer Kazançlar32 2.702 -355Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar75 6Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -11.558 -11.717Ödenen Vergiler-3.287 -1.526Diğer22,30,33,34 -4.834 -8.601Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim86.495 133.793Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 -22.314 132.222Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış9,11,12,14 -1.869 1.157Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 -394 -144Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)17 61 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 104.085 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 397Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 6.926 161Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı95.523 142.252YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11 -686 -243Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-34.984 -5.997Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar22.852 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-12.818 -6.240FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16 3.178.742 33.519Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16 -3.294.556 -136.197İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer1.445 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-114.369 -102.678Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-31.664 33.334Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar34.261 927Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.597 34.261Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)9.028 7.997DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-12 -115Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27 -12 -115Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16 15Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4 -130Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.016 7.882Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 2.597 0 2.597 34.261 0 34.261GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)13.903 0 13.903 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR8 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)199.677 0 199.677 179.307 0 179.307Faktoring Alacakları187.773 0 187.773 165.550 0 165.550İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 182.174 0 182.174 151.237 0 151.237Diğer Faktoring Alacakları9.1 5.599 0 5.599 14.313 0 14.313İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar9.2 10.102 0 10.102 12.046 0 12.046Takipteki Alacaklar9.3 4.964 0 4.964 3.906 0 3.906Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -3.162 0 -3.162 -2.195 0 -2.195ORTAKLIK YATIRIMLARI10 0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 13.763 0 13.763 13.695 0 13.695MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 303 0 303 277 0 277YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER14 4.345 0 4.345 1.712 0 1.712ARA TOPLAM234.588 0 234.588 229.252 0 229.252SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)33 0 33 33 0 33Satış Amaçlı15 33 0 33 33 0 33VARLIKLAR TOPLAMI234.621 0 234.621 229.285 0 229.285YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 137.987 6.427 144.414 88.205 8.926 97.131FAKTORİNG BORÇLARI9.1 0 0 0 394 0 394KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 60 0 60 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 36.686 0 36.686 88.877 0 88.877GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR469 0 469 292 0 292Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 469 0 469 292 0 292CARİ VERGİ BORCU22 394 0 394 935 0 935ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 54 0 54 99 0 99SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI23 0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 2.066 0 2.066 1.540 0 1.540ARA TOPLAM177.716 6.427 184.143 180.342 8.926 189.268SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)25 0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR50.478 50.478 40.017 40.017Ödenmiş Sermaye26 30.500 30.500 25.700 25.700Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 2.273 2.273 2.285 2.285Kar Yedekleri1.363 1.363 680 680Yasal Yedekler26 1.237 1.237 554 554Olağanüstü Yedekler26 126 126 126 126Kar veya Zarar16.342 16.342 11.352 11.352Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 7.314 7.314 3.355 3.355Dönem Net Kâr veya Zararı9.028 9.028 7.997 7.997YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI228.194 6.427 234.621 220.359 8.926 229.285Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ295 0 295 339 0 339RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ22.852 0 22.852 12.519 0 12.519ALINAN TEMİNATLAR30 13.992.764 4.957 13.997.721 12.561.450 4.390 12.565.840VERİLEN TEMİNATLAR30 36.131 0 36.131 36.129 0 36.129TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER30 251.702 24.722 276.424 239.020 16.930 255.950NAZIM HESAPLAR TOPLAMI14.303.744 29.679 14.333.423 12.849.457 21.320 12.870.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822137BIST