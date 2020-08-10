***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakYabancı Para Çevirim FarklarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler25.700 2.281 4 680 3.355 7.997 40.017Yeni Bakiye26 25.700 2.281 4 680 3.355 7.997 40.017Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 0 5.308 5.308Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.445 1.445İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı3.355 -3.355Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1 1Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 0 7.997 -7.997 0Dönem Sonu Bakiyeler30.500 2.282 4 680 7.997 5.308 46.771Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler30.500 2.281 -8 1.363 7.314 9.028 50.478Yeni Bakiye26 30.500 2.281 -8 1.363 7.314 9.028 50.478Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.367 3.367Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 451 8.577 -9.028Diğer-1 1Dönem Sonu Bakiyeler30.500 2.280 -8 1.815 15.891 3.367 53.845Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ25.367 35.976FAKTORİNG GELİRLERİ27 25.367 35.976Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler20.683 29.465İskontolu20.330 27.248Diğer353 2.217Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar4.684 6.511İskontolu4.520 5.973Diğer164 538FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER28 0 0KİRALAMA GELİRLERİ29 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -14.989 -26.051Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-10.029 -16.522İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.140 -7.753Diğer Faiz Giderleri-32 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.788 -1.776BRÜT KAR (ZARAR)10.378 9.925ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -5.992 -5.563Personel Giderleri-3.441 -2.999Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-130 -129Genel İşletme Giderleri-1.860 -1.934Diğer-561 -501BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)4.386 4.362DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 1.930 3.975Bankalardan Alınan Faizler263 1.137Menkul Değerlerden Alınan Faizler756 1.377Sermaye Piyasası İşlemleri Karı6 0Kambiyo İşlemleri Karı140 90Diğer765 1.371KARŞILIK GİDERLERİ33 -474 -348Özel Karşılıklar-474 -348DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -1.263 -946Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri-214 0Kambiyo İşlemleri Zararı-1.031 -856Diğer-18 -90NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.579 7.043BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.579 7.043SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -1.212 -1.735Cari Vergi Karşılığı-1.144 -1.649Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-68 -86SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.367 5.308DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI3.367 5.308Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.367 5.308Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı3.367 6.090Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27 21.213 31.631Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -13.201 -24.275Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar27 4.684 6.511Elde Edilen Diğer Kazançlar32 911 1.461Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar15 75Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -5.992 -5.563Ödenen Vergiler-2.315 -1.028Diğer22,30,33,34 -1.948 -2.722Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim16.424 -55.930Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 7.663 -50.334Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış9,11,12,14 9.507 -2.573Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 0 -70Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)17 782 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 -1.537 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 9 -2.953Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı19.791 -49.840YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -121 -399Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-6.985 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar21.388Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları14.282 -399FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16,18 1.792.156 54.374Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16,18 -1.827.201 -27.851Diğer0 1.445Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-35.045 27.968Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-972 -22.271Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.597 34.261Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.625 11.990Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.367 5.308DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.367 5.308 0 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 1.625 0 1.625 2.597 0 2.597GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 13.903 0 13.903TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR8 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)181.912 0 181.912 199.677 0 199.677Faktoring Alacakları180.484 0 180.484 187.773 0 187.773İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 178.074 0 178.074 182.174 0 182.174Diğer Faktoring Alacakları9.1 2.410 0 2.410 5.599 0 5.599İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar9.2 0 0 0 10.102 0 10.102Takipteki Alacaklar9.3 3.135 0 3.135 4.964 0 4.964Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -1.707 -1.707 -3.162 0 -3.162ORTAKLIK YATIRIMLARI10 0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 14.384 0 14.384 13.763 0 13.763MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 304 0 304 303 0 303YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER14 3.939 3.939 4.345 4.345ARA TOPLAM202.164 0 202.164 234.588 0 234.588SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)33 33 33 33Satış Amaçlı15 33 33 33 33VARLIKLAR TOPLAMI202.197 0 202.197 234.621 0 234.621YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 114.420 5.388 119.808 137.987 6.427 144.414FAKTORİNG BORÇLARI9.1 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 843 843 60 0 60İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 24.709 0 24.709 36.686 36.686GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0KARŞILIKLAR599 0 599 469 0 469Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 599 0 599 469 0 469CARİ VERGİ BORCU22 471 471 394 394ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 123 123 54 54SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI23 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 1.799 1.799 2.066 2.066ARA TOPLAM142.964 5.388 148.352 177.716 6.427 184.143SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)25 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR53.845 53.845 50.478 0 50.478Ödenmiş Sermaye26 30.500 30.500 30.500 30.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 2.272 2.272 2.273 2.273Kar Yedekleri1.815 1.815 1.363 0 1.363Yasal Yedekler26 1.689 1.689 1.237 1.237Olağanüstü Yedekler26 126 126 126 126Kar veya Zarar19.258 19.258 16.342 16.342Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 15.891 15.891 7.314 7.314Dönem Net Kâr veya Zararı3.367 3.367 9.028 9.028YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI196.809 5.388 202.197 228.194 6.427 234.621Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ54 0 54 295 0 295RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ28.529 0 28.529 22.852 0 22.852ALINAN TEMİNATLAR37 14.640.120 5.710 14.645.830 13.992.764 4.957 13.997.721VERİLEN TEMİNATLAR37 34.149 0 34.149 36.131 0 36.131TAAHHÜTLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0EMANET KIYMETLER37 235.428 24.952 260.380 251.702 24.722 276.424NAZIM HESAPLAR TOPLAMI14.938.280 30.662 14.968.942 14.303.744 29.679 14.333.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867479BIST