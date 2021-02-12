***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
12.02.2021 18:12
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
25.700 2.281 4 680 3.355 7.997 40.017
Yeni Bakiye
26 25.700 2.281 4 680 3.355 7.997 40.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -12 9.028 9.016
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.445 1.445
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.355 -3.355
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 683 7.314 -7.997 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.500 2.281 -8 1.363 7.314 9.028 50.478
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
30.500 2.281 -8 1.363 7.314 9.028 50.478
Yeni Bakiye
26 30.500 2.281 -8 1.363 7.314 9.028 50.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.162 22 7.658 14.842
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.710 3.710
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
26 15.890 -15.890 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 451 8.577 -9.028 0
Diğer
1 1
Dönem Sonu Bakiyeler
50.100 9.443 14 1.815 1 7.658 69.031
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
52.304 66.295
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 52.304 66.295
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
39.844 53.148
İskontolu
39.276 49.688
Diğer
568 3.460
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.460 13.147
İskontolu
12.277 12.181
Diğer
183 966
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -29.482 -47.101
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20.504 -32.264
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-5.075 -11.421
Diğer Faiz Giderleri
-150 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.753 -3.416
BRÜT KAR (ZARAR)
22.822 19.194
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -12.662 -11.557
Personel Giderleri
-7.513 -6.369
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-202 -227
Genel İşletme Giderleri
-3.800 -3.888
Diğer
-1.147 -1.073
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
10.160 7.637
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 2.851 7.113
Bankalardan Alınan Faizler
553 1.425
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
756 2.985
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
6 0
Kambiyo İşlemleri Karı
373 847
Diğer
1.163 1.856
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -510 -1.017
Özel Karşılıklar
-510 -1.017
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -2.409 -1.900
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
-214 -131
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.145 -1.664
Diğer
-50 -105
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.092 11.833
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.092 11.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -2.434 -2.805
Cari Vergi Karşılığı
-2.383 -2.846
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-51 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 41
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.658 9.028
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
7.658 9.028
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.658 9.028
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı