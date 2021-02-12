***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler25.700 2.281 4 680 3.355 7.997 40.017Yeni Bakiye26 25.700 2.281 4 680 3.355 7.997 40.017Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 -12 9.028 9.016Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.445 1.445İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı3.355 -3.355Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 683 7.314 -7.997 0Dönem Sonu Bakiyeler30.500 2.281 -8 1.363 7.314 9.028 50.478Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler30.500 2.281 -8 1.363 7.314 9.028 50.478Yeni Bakiye26 30.500 2.281 -8 1.363 7.314 9.028 50.478Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.162 22 7.658 14.842Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı3.710 3.710İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı26 15.890 -15.890 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 451 8.577 -9.028 0Diğer1 1Dönem Sonu Bakiyeler50.100 9.443 14 1.815 1 7.658 69.031Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ52.304 66.295FAKTORİNG GELİRLERİ27 52.304 66.295Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler39.844 53.148İskontolu39.276 49.688Diğer568 3.460Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar12.460 13.147İskontolu12.277 12.181Diğer183 966FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER28 0 0KİRALAMA GELİRLERİ29 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -29.482 -47.101Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-20.504 -32.264Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-5.075 -11.421Diğer Faiz Giderleri-150 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-3.753 -3.416BRÜT KAR (ZARAR)22.822 19.194ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -12.662 -11.557Personel Giderleri-7.513 -6.369Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-202 -227Genel İşletme Giderleri-3.800 -3.888Diğer-1.147 -1.073BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)10.160 7.637DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 2.851 7.113Bankalardan Alınan Faizler553 1.425Menkul Değerlerden Alınan Faizler756 2.985Sermaye Piyasası İşlemleri Karı6 0Kambiyo İşlemleri Karı373 847Diğer1.163 1.856KARŞILIK GİDERLERİ33 -510 -1.017Özel Karşılıklar-510 -1.017DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -2.409 -1.900Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri-214 -131Kambiyo İşlemleri Zararı-2.145 -1.664Diğer-50 -105NET FAALİYET KARI (ZARARI)10.092 11.833BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.092 11.833SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -2.434 -2.805Cari Vergi Karşılığı-2.383 -2.846Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-51 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 41SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)7.658 9.028DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI7.658 9.028Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.658 9.028Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı