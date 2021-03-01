***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler25.700 2.281 4 680 3.355 7.997 40.017Yeni Bakiye26 25.700 2.281 4 680 3.355 7.997 40.017Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 -12 9.028 9.016Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.445 1.445İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı3.355 -3.355Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 683 7.314 -7.997 0Dönem Sonu Bakiyeler30.500 2.281 -8 1.363 7.314 9.028 50.478Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler30.500 2.281 -8 1.363 7.314 9.028 50.478Yeni Bakiye26 30.500 2.281 -8 1.363 7.314 9.028 50.478Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.162 22 7.658 14.842Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı3.710 3.710İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı26 15.890 -15.890 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 451 8.577 -9.028 0Diğer1 1Dönem Sonu Bakiyeler50.100 9.443 14 1.815 1 7.658 69.031Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ52.304 66.295FAKTORİNG GELİRLERİ27 52.304 66.295Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler39.844 53.148İskontolu39.276 49.688Diğer568 3.460Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar12.460 13.147İskontolu12.277 12.181Diğer183 966FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER28 0 0KİRALAMA GELİRLERİ29 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -29.482 -47.101Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-20.504 -32.264Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-5.075 -11.421Diğer Faiz Giderleri-150 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-3.753 -3.416BRÜT KAR (ZARAR)22.822 19.194ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -12.662 -11.557Personel Giderleri-7.513 -6.369Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-202 -227Genel İşletme Giderleri-3.800 -3.888Diğer-1.147 -1.073BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)10.160 7.637DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 2.851 7.113Bankalardan Alınan Faizler553 1.425Menkul Değerlerden Alınan Faizler756 2.985Sermaye Piyasası İşlemleri Karı6 0Kambiyo İşlemleri Karı373 847Diğer1.163 1.856KARŞILIK GİDERLERİ33 -510 -1.017Özel Karşılıklar-510 -1.017DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -2.409 -1.900Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri-214 -131Kambiyo İşlemleri Zararı-2.145 -1.664Diğer-50 -105NET FAALİYET KARI (ZARARI)10.092 11.833BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.092 11.833SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -2.434 -2.805Cari Vergi Karşılığı-2.383 -2.846Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-51 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 41SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)7.658 9.028DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI7.658 9.028Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.658 9.028Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı7.872 9.028Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27 40.588 56.468Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -25.729 -43.685Alınan Ücret ve Komisyonlar27 12.460 13.147Elde Edilen Diğer Kazançlar32 1.542 2.702Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar55 75Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -12.662 -11.558Ödenen Vergiler-4.194 -3.287Diğer22,30,33,34 -4.188 -4.834Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-167.635 86.495Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 -69.394 -22.314Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış9,11,12,14 -14.198 -1.869Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 0 -394Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)17 1.529 61Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 -100.229 104.085Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 14.657 6.926Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-159.763 95.523YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -254 -686Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.855 -34.984Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar31.388 22.852Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları23.279 -12.818FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16,18 3.991.423 3.178.742Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16,18 -3.860.408 -3.294.556Diğer26 3.710 1.445Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit134.725 -114.369Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.759 -31.664Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.597 34.261Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar838 2.597Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.658 9.028DİĞER KAPSAMLI GELİRLER7.184 -12Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar26 7.184 -12Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.958Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -16Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-802 4Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.842 9.016Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 838 838 2.597 2.597GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 13.903 13.903TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR8 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)258.969 258.969 199.677 199.677Faktoring Alacakları257.407 257.407 187.773 187.773İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 246.094 246.094 182.174 182.174Diğer Faktoring Alacakları9.1 11.313 11.313 5.599 5.599İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar9.2 0 0 10.102 10.102Takipteki Alacaklar9.3 3.279 3.279 4.964 4.964Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -1.717 -1.717 -3.162 -3.162ORTAKLIK YATIRIMLARI10 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 22.869 22.869 13.763 13.763MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 357 357 303 303YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER14 7.261 7.261 1.496 1.496ARA TOPLAM290.294 0 290.294 231.739 231.739SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)33 33 33 33Satış Amaçlı15 33 33 33 33VARLIKLAR TOPLAMI290.327 0 290.327 231.772 231.772YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 186.773 3.828 190.601 137.987 6.427 144.414FAKTORİNG BORÇLARI9.1 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 1.589 1.589 60 60İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 21.135 21.135 33.837 33.837GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0KARŞILIKLAR595 595 469 469Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 595 595 469 469CARİ VERGİ BORCU22 1.112 1.112 394 394ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 907 907 54 54SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI23 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 5.357 5.357 2.066 2.066ARA TOPLAM217.468 3.828 221.296 174.867 6.427 181.294SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)25 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR69.031 69.031 50.478 50.478Ödenmiş Sermaye26 50.100 50.100 30.500 30.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 9.457 9.457 2.273 2.273Kar Yedekleri1.815 1.815 1.363 1.363Yasal Yedekler26 1.689 1.689 1.237 1.237Olağanüstü Yedekler26 126 126 126 126Kar veya Zarar7.659 7.659 16.342 16.342Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 1 1 7.314 7.314Dönem Net Kâr veya Zararı7.658 7.658 9.028 9.028YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI286.499 3.828 290.327 225.345 6.427 231.772Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ91 91 295 295RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ24.572 24.572 22.852 22.852ALINAN TEMİNATLAR37 15.464.300 6.126 15.470.426 13.992.764 4.957 13.997.721VERİLEN TEMİNATLAR37 34.264 34.264 36.131 36.131TAAHHÜTLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0EMANET KIYMETLER37 307.564 25.404 332.968 251.702 24.722 276.424NAZIM HESAPLAR TOPLAMI15.830.791 31.530 15.862.321 14.303.744 29.679 14.333.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914077BIST