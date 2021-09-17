***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
17.09.2021 18:10
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.535 3.367 1.141 1.748
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.535 3.367 1.141 1.748
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
4.534 3.367
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27 35.940 21.213
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -35.090 -13.201
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 11.676 4.684
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 5.051 911
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
0 15
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -7.561 -5.992
Ödenen Vergiler
-5.437 -2.315
Diğer
22,30,33,34 -45 -1.948
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-78.245 16.424
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 -86.637 7.663
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
9,11,12,14 -4.450 9.507
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
17 1.102 782
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 14.524 -1.537
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 -2.784 9
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-73.711 19.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -13 -121
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.822 -6.985
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
976 21.388
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.859 14.282
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16,18 2.951.794 1.792.156
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16,18 -2.873.213 -1.827.201
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
78.581 -35.045
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.011 -972
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
838 2.597
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.849 1.625
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.535 3.367 1.141 1.748
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.535 3.367 1.141 1.748
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 2.849 0 2.849 838 0 838
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
348.521 0 348.521 258.969 0 258.969
Faktoring Alacakları
344.593 0 344.593 257.407 0 257.407
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 333.254 0 333.254 246.094 0 246.094
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 11.339 0 11.339 11.313 0 11.313
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2 2.916 2.916 0 0 0
Takipteki Alacaklar
9.3 1.351 1.351 3.279 3.279
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -339 -339 -1.717 -1.717
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 23.724 23.724 22.869 22.869
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 307 307 357 357
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
14 10.849 10.849 7.261 7.261
ARA TOPLAM
386.250 0 386.250 290.294 0 290.294
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
33 33 33 33
Satış Amaçlı
15 33 33 33 33
VARLIKLAR TOPLAMI
386.283 0 386.283 290.327 0 290.327
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
16 243.486 1.487 244.973 186.773 3.828 190.601
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 2.692 2.692 1.589 1.589
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 57.859 57.859 21.135 21.135
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
811 811 595 595
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 811 811 595 595
CARİ VERGİ BORCU
22 953 953 1.112 1.112
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 753 753 907 907
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 4.676 4.676 5.357 5.357
ARA TOPLAM
311.230 1.487 312.717 217.468 3.828 221.296
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
73.566 0 73.566 69.031 69.031
Ödenmiş Sermaye
26 50.100 50.100 50.100 50.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 9.457 9.457 9.457 9.457
Kar Yedekleri
2.198 0 2.198 1.815 1.815
Yasal Yedekler
26 2.072 2.072 1.689 1.689
Olağanüstü Yedekler
26 126 126 126 126
Kar veya Zarar
11.811 11.811 7.659 7.659
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 7.276 7.276 1 1
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.535 4.535 7.658 7.658
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
384.796 1.487 386.283 286.499 3.828 290.327
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
2.545 2.545 91 91
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
37.480 37.480 24.572 24.572
ALINAN TEMİNATLAR
37 17.031.904 17.031.904 15.464.300 6.126 15.470.426
VERİLEN TEMİNATLAR
37 34.733 41.458 76.191 34.264 0 34.264
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
37 399.521 19.684 419.205 307.564 25.404 332.968
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
17.506.183 61.142 17.567.325 15.830.791 31.530 15.862.321
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964334
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