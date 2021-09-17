***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.535 3.367 1.141 1.748Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.535 3.367 1.141 1.748Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı4.534 3.367Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27 35.940 21.213Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -35.090 -13.201Alınan Ücret ve Komisyonlar27 11.676 4.684Elde Edilen Diğer Kazançlar32 5.051 911Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar0 15Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -7.561 -5.992Ödenen Vergiler-5.437 -2.315Diğer22,30,33,34 -45 -1.948Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-78.245 16.424Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 -86.637 7.663Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış9,11,12,14 -4.450 9.507Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)17 1.102 782Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 14.524 -1.537Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 -2.784 9Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-73.711 19.791YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -13 -121Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.822 -6.985Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar976 21.388Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.859 14.282FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16,18 2.951.794 1.792.156Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16,18 -2.873.213 -1.827.201Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit78.581 -35.045Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.011 -972Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar838 2.597Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.849 1.625Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.535 3.367 1.141 1.748DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.535 3.367 1.141 1.748Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 2.849 0 2.849 838 0 838GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR8 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)348.521 0 348.521 258.969 0 258.969Faktoring Alacakları344.593 0 344.593 257.407 0 257.407İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 333.254 0 333.254 246.094 0 246.094Diğer Faktoring Alacakları9.1 11.339 0 11.339 11.313 0 11.313İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar9.2 2.916 2.916 0 0 0Takipteki Alacaklar9.3 1.351 1.351 3.279 3.279Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -339 -339 -1.717 -1.717ORTAKLIK YATIRIMLARI10 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 23.724 23.724 22.869 22.869MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 307 307 357 357YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER14 10.849 10.849 7.261 7.261ARA TOPLAM386.250 0 386.250 290.294 0 290.294SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)33 33 33 33Satış Amaçlı15 33 33 33 33VARLIKLAR TOPLAMI386.283 0 386.283 290.327 0 290.327YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 243.486 1.487 244.973 186.773 3.828 190.601FAKTORİNG BORÇLARI9.1 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 2.692 2.692 1.589 1.589İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 57.859 57.859 21.135 21.135GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0KARŞILIKLAR811 811 595 595Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 811 811 595 595CARİ VERGİ BORCU22 953 953 1.112 1.112ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 753 753 907 907SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI23 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 4.676 4.676 5.357 5.357ARA TOPLAM311.230 1.487 312.717 217.468 3.828 221.296SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)25 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR73.566 0 73.566 69.031 69.031Ödenmiş Sermaye26 50.100 50.100 50.100 50.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 9.457 9.457 9.457 9.457Kar Yedekleri2.198 0 2.198 1.815 1.815Yasal Yedekler26 2.072 2.072 1.689 1.689Olağanüstü Yedekler26 126 126 126 126Kar veya Zarar11.811 11.811 7.659 7.659Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 7.276 7.276 1 1Dönem Net Kâr veya Zararı4.535 4.535 7.658 7.658YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI384.796 1.487 386.283 286.499 3.828 290.327Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ2.545 2.545 91 91RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ37.480 37.480 24.572 24.572ALINAN TEMİNATLAR37 17.031.904 17.031.904 15.464.300 6.126 15.470.426VERİLEN TEMİNATLAR37 34.733 41.458 76.191 34.264 0 34.264TAAHHÜTLER0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0EMANET KIYMETLER37 399.521 19.684 419.205 307.564 25.404 332.968NAZIM HESAPLAR TOPLAMI17.506.183 61.142 17.567.325 15.830.791 31.530 15.862.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964334BIST