***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar35.Hisse Başına Kazanç dipnotunda yer alan "Ana ortaklık payına düşen net dönem karı ('000 TL) " tutarı 7.658 olarak düzeltilmiştir.Değişikliğin Nedeni35.Hisse Başına Kazanç dipnotunda yer alan "Ana ortaklık payına düşen net dönem karı ('000 TL) " tutarı sehven 7.568 olarak yazılmıştır.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiBulunmamaktadır.Açıklamalar35.Hisse Başına Kazanç dipnotunda yer alan "Ana ortaklık payına düşen net dönem karı ('000 TL) " tutarı 7.658 olarak düzeltilmiştir ve değişikliğin yapıldığı Dipnotlar yeniden yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913279BIST