***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
26.02.2021 14:49
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
35.Hisse Başına Kazanç dipnotunda yer alan "Ana ortaklık payına düşen net dönem karı ('000 TL) " tutarı 7.658 olarak düzeltilmiştir.
Değişikliğin Nedeni
35.Hisse Başına Kazanç dipnotunda yer alan "Ana ortaklık payına düşen net dönem karı ('000 TL) " tutarı sehven 7.568 olarak yazılmıştır.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar
35.Hisse Başına Kazanç dipnotunda yer alan "Ana ortaklık payına düşen net dönem karı ('000 TL) " tutarı 7.658 olarak düzeltilmiştir ve değişikliğin yapıldığı Dipnotlar yeniden yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913279
BIST
16:091.470
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -18,27
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
16:097,4636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1109
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
16:099,0460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0896
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
16:09421,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,66
|Açılış
|: 421,20
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler16:09
|EGGUB
|224,70
|143.688.160
|% 9,99
|
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|29.404.994
|% 9,92
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,54
|1.711.896.609
|% 1,12
|
|KOZAL
|128,30
|1.392.001.325
|% 0,08
|
|GARAN
|8,93
|1.235.703.718
|% -1,65
|
|PETKM
|5,19
|853.429.054
|% -1,70
|
|SASA
|39,60
|799.693.697
|% -5,04
|
|EKGYO
|2,24
|760.896.138
|% -3,03
|
|TSKB
|1,65
|394.592.106
|% -4,07
|
|KARSN
|3,94
|716.354.950
|% -6,86
|
|PETKM
|5,19
|853.429.054
|% -1,70
|
|SKBNK
|1,31
|199.662.376
|% -3,68
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4591
|7,4636
|% 1,51
|
|Euro
|9,0388
|9,0460
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,3162
|10,3680
|% 0,46
|
|Frank
|8,1662
|8,2154
|% 1,04
|
|Riyal
|1,9761
|1,9860
|% 1,09
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-5,78
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.840
|38,00
|
|Tam
|2.788
|2.858
|43,53
|
|Yarım
|1.347
|1.383
|21,06
|
|Çeyrek
|676
|691
|10,53
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|-1,46
|