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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

26.02.2021 14:49



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
35.Hisse Başına Kazanç dipnotunda yer alan "Ana ortaklık payına düşen net dönem karı ('000 TL) " tutarı 7.658 olarak düzeltilmiştir.
Değişikliğin Nedeni
35.Hisse Başına Kazanç dipnotunda yer alan "Ana ortaklık payına düşen net dönem karı ('000 TL) " tutarı sehven 7.568 olarak yazılmıştır.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar

35.Hisse Başına Kazanç dipnotunda yer alan "Ana ortaklık payına düşen net dönem karı ('000 TL) " tutarı 7.658 olarak düzeltilmiştir ve değişikliğin yapıldığı Dipnotlar yeniden yayınlanacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913279


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Tam 2.788 2.858 43,53  
Yarım 1.347 1.383 21,06  
Çeyrek 676 691 10,53  
Gümüş.Ons 26,83 26,87 -0,51  
Gümüş Gr. 6,39 6,39 -0,08  
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