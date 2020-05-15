***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi15/05/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih02/06/2020Saati14:00AdresiEsentepe Keskin Kalem Sok.N39/1 Şişli/İstanbulGündemGündem açıklamalar kısmında yer almaktadır.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularOlağan Genel Kurul GündemiGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı GündemiAşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, ortaklarımızın 02 Haziran2020 Salı günü saat:14:00'da T.T.K'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak Keskin Kalem Sok. N39/1 Esentepe – Şişli – İstanbul adresinde mukim Şirket Merkezinde 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, katılanların oy birliği ile karar vermiştir.GÜNDEM:1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,5. 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi,8. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması, yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi,12. Dilek ve temenniler.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845395BIST