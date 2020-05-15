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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

15.05.2020 16:11
GÜNCEL HABERLER



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
15/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
02/06/2020
Saati
14:00
Adresi
Esentepe Keskin Kalem Sok.N39/1 Şişli/İstanbul
Gündem
Gündem açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Olağan Genel Kurul Gündemi
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
 
 
Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, ortaklarımızın 02 Haziran
2020 Salı günü saat:14:00'da T.T.K'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak Keskin Kalem Sok. N39/1 Esentepe – Şişli – İstanbul adresinde mukim Şirket Merkezinde 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, katılanların oy birliği ile karar vermiştir.
 
GÜNDEM:
1.      Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2.      Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
3.      2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4.      Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu  Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5.      2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6.      Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,
7.      Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi,
8.      Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması, yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9.      Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
10.  Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
11.  Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi,
12.  Dilek ve temenniler.
                                      
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845395


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Tam 2.531 2.570 -14,70  
Yarım 1.235 1.256 -7,20  
Çeyrek 618 628 -3,60  
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