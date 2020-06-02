***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi15/05/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih02/06/2020Saati14:00AdresiEsentepe Keskin Kalem Sok.N39/1 Şişli/İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu?nca hazırlanan Faaliyet Raporu?nun okunması ve müzakeresi, 4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu?nun okunması ve müzakeresi, 5. 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri?nin ibrası, 7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi, 8. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması, yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi, 12. Dilek ve temenniler.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1- Açılış Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Serhat Kutlu tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığına : Serhat Kutlu Tutanak Yazmanlığına : Cihangir Yılmaz Oy Toplama Memurluğuna : Sevcan Dönmez?in Başka teklif olmaması üzerine Seçilmelerine, Katılanların oy birliği ile karar verildi. 2- Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 3- Şirketin 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 4- HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından onaylanmış 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 5- 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları katılanların oy birliği ile tasdik edildi. 6- 01.01.2019 -31.12.2019 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır. 7- Şirketin, 2019 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. 8- Yönetim kurulu kararı ile istifası kabul edilen Yönetim Kurulu Üyesi 10480173330 T.C. kimlik numaralı Mustafa Sabri Evren SALMAN?ın yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine 07.05.2020 tarih ve 008 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan şirket ortağı olmayan T.C. uyruklu, 16208472112 T.C. Kimlik numaralı Atakent Mah. Gardenya Sk. Orkide Evleri Sitesi N 1B İç Kapı N 34 Küçükçekmece / İstanbul adresinde ikamet eden Ahmet KURŞUN?un atamasının onaylanmasına ve diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresini tamamlayana kadar yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Mevcut yönetim kurulunun 2 (iki) yıl daha görev süresi bulunduğundan, görev sürelerinin sonuna kadar görevde kalmalarına, herhangi bir seçim yapılmamasına katılanların oy birliği ile karar verildi. 9- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 10- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2020 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.?nin seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 11- Yönetim Kurulu Üyeleri?ne Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarSümer Faktoring Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 02 Haziran 2020 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Keskin Kalem Sok.N39/1 Esentepe-ŞİŞLİ-İSTANBUL adresinde T.C.Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.06.2020 tarih ve 54627726 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda ÇAYCI AKKALE'in gözetiminde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848550BIST