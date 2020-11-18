***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
18.11.2020 16:16
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/11/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
02/12/2020
Saati
11:00
Adresi
Keskin Kalem Sokak N39/1 Esentepe Şişli-İstanbul
Gündem
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, 2.Toplantı tutanaklarının Olağanüstü Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3.Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi 6.Maddesinin Yönetim Kurulu tarafından takdim edilen tadil taslağında belirtilen şekilde değiştirilmesi hususunun T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı?ndan alınan izinler doğrultusunda görüşülmesi, 4.Dilek ve temenniler,
Genel Kurul Tescil Tarihi
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Açıklamalar
Belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, ortaklarımızın 02 Aralık 2020 Çarşamba günü saat:11:00'da T.T.K'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak Keskin Kalem Sok. N39/1 Esentepe – Şişli – İstanbul adresinde mukim Şirket Merkezinde 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889078
BIST
17:081.284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 24,24
|Açılış
|: 1.264
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|Önceki Kapanış
|: 1.260
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1.291
En Düşük
1.264
17:087,7219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 7,7450
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,6812
17:089,1650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
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|Açılış
|: 9,1600
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|Önceki Kapanış
|: 9,2150
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9,2485
En Düşük
9,1078
17:08465,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 465,72
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler17:08
|YYAPI
|1,32
|136.570.380
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|65.630.820
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.724.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.825.692
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,57
|394.258.872
|% -8,37
|
|MEPET
|3,19
|72.467.486
|% -7,27
|
|GARAN
|8,77
|6.399.524.608
|% 4,16
|
|YKBNK
|2,88
|3.037.094.765
|% 7,87
|
|KRDMD
|4,59
|2.641.384.444
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,23
|1.548.089.393
|% 4,01
|
|THYAO
|11,65
|1.222.721.904
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,88
|3.037.094.765
|% 7,87
|
|GARAN
|8,77
|6.399.524.608
|% 4,16
|
|KRDMD
|4,59
|2.641.384.444
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,49
|452.440.190
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,93
|549.394.734
|% 1,05
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7186
|7,7219
|% 0,29
|
|Euro
|9,1587
|9,1650
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2031
|10,2543
|% 0,29
|
|Frank
|8,4209
|8,4716
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0497
|2,0599
|% 0,14
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-2,82
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.134
|-43,00
|
|Tam
|3.080
|3.159
|-32,24
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|-15,60
|
|Çeyrek
|747
|764
|-7,80
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,00
|
|B. Petrol
|44,53
|44,53
|0,78
|
Seans Raporu
17:08
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17:22YKGYO
Yüzde 5.49 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 546, 996 adet işlem
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17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 24 artarak (% 2.66 ) 1, 435
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17:21XU100
Endeks 1, 286 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 07 üstünde . İşlem hacmi 29, 558.00 milyon TL de
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17:19ARMDA
Yüzde 8.69 oranında artışla 53.30 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 014 adet işlem
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17:18HUBVC
Yüzde 6.54 oranında artışla 17.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 408, 193 adet işlem