***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/11/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih02/12/2020Saati11:00AdresiKeskin Kalem Sokak N39/1 Esentepe Şişli-İstanbulGündem1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, 2.Toplantı tutanaklarının Olağanüstü Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3.Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi 6.Maddesinin Yönetim Kurulu tarafından takdim edilen tadil taslağında belirtilen şekilde değiştirilmesi hususunun T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı?ndan alınan izinler doğrultusunda görüşülmesi, 4.Dilek ve temenniler,Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBelirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, ortaklarımızın 02 Aralık 2020 Çarşamba günü saat:11:00'da T.T.K'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak Keskin Kalem Sok. N39/1 Esentepe – Şişli – İstanbul adresinde mukim Şirket Merkezinde 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889078BIST