***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi16/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih29/03/2021Saati14:00AdresiKeskin Kalem Sokak No 39/1 Esentepe Şişli-İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu?nca hazırlanan Faaliyet Raporu?nun okunması ve müzakeresi, 4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu?nun okunması ve müzakeresi, 5. 2020 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri?nin ibrası, 7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağıms