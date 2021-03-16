***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
16.03.2021 17:14
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
16/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
29/03/2021
Saati
14:00
Adresi
Keskin Kalem Sokak No 39/1 Esentepe Şişli-İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu?nca hazırlanan Faaliyet Raporu?nun okunması ve müzakeresi, 4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu?nun okunması ve müzakeresi, 5. 2020 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri?nin ibrası, 7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağıms
17:321.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 14,79
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
17:327,4922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0405
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
17:328,9242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0641
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
17:32419,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 419,55
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler17:32
|KRTEK
|13,53
|24.296.187
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|10.722.306
|% 10,00
|
|SANKO
|14,53
|36.290.504
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.527.740
|% 9,98
|
|FROTO
|208,40
|1.066.500.107
|% 9,97
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|AYEN
|7,59
|77.018.164
|% -6,87
|
|GRNYO
|3,39
|15.409.158
|% -6,87
|
|LIDFA
|4,00
|28.494.912
|% -6,76
|
|LINK
|44,92
|51.929.110
|% -6,65
|
|GARAN
|8,91
|1.325.868.233
|% 2,18
|
|KOZAL
|125,70
|1.261.347.572
|% 1,78
|
|OTKAR
|442,70
|1.186.180.959
|% 1,54
|
|FROTO
|208,40
|1.066.500.107
|% 9,97
|
|GSRAY
|4,25
|794.029.883
|% 7,59
|
|GSRAY
|4,25
|794.029.883
|% 7,59
|
|EKGYO
|2,25
|408.712.599
|% 0,90
|
|GARAN
|8,91
|1.325.868.233
|% 2,18
|
|TSKB
|1,72
|187.008.906
|% 1,78
|
|KRDMD
|7,75
|752.971.969
|% 2,11
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|5,60
|
|Altın Gr.
|418
|419
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.767
|2.839
|-17,90
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-8,66
|
|Çeyrek
|671
|687
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,12
|
|B. Petrol
|67,54
|67,54
|-1,34
|
Seans Raporu
17:32
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17:45ACSEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 906, 167 adet işlem
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17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 41 artarak (% 0.62 ) 1, 365
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17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BLCYT, ACSEL, ULAS, VESBE, DOKTA, BRMEN, SANKO, VAKFN, UZERB, UMPAS
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17:44
VAKFN, SANKO, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
KRGYO, SAYAS, EGGUB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında