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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

16.03.2021 17:14



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
16/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
29/03/2021
Saati
14:00
Adresi
Keskin Kalem Sokak No 39/1 Esentepe Şişli-İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu?nca hazırlanan Faaliyet Raporu?nun okunması ve müzakeresi, 4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu?nun okunması ve müzakeresi, 5. 2020 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri?nin ibrası, 7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağıms
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Altın Gr. 418 419 -0,98  
Cumhuriyet 2.781 2.823 -18,00  
Tam 2.767 2.839 -17,90  
Yarım 1.338 1.373 -8,66  
Çeyrek 671 687 -4,33  
Gümüş.Ons 25,99 26,02 -0,24  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,12  
B. Petrol 67,54 67,54 -1,34  
Seans Raporu 17:32
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