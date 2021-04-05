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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

05.04.2021 17:45



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
16/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
29/03/2021
Saati
14:00
Adresi
Esentepe Keskin Kalem Sok.N39/1 Şişli /İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 5. 2020 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası, 7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi, 11. Dilek ve temenniler
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Açılış Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Serhat Kutlu tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığına : Serhat Kutlu Tutanak Yazmanlığına : Cihangir Yılmaz Oy Toplama Memurluğuna : Sevcan Dönmez'in başka teklif olmaması üzerine seçilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verildi. 2- Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 3- Şirketin 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 4- HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından onaylanmış 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 5- 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları katılanların oy birliği ile tasdik edildi. 6- 01.01.2020 -31.12.2020 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır. 7- Şirketin, 2020 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. 8- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 9- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2021 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 10- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
02/04/2021
Açıklamalar

Şirketimiz Sümer Faktoring A.Ş.'nin 29.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul'u 02.04.2021 tarihinde tescil olmuştur.
05.04.2021 tarih ve 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923494


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